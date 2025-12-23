USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Турция заходит в Африку с воздуха: новое командование в Сомали

Турция приняла решение создать в Сомали специальное командование своих военно-воздушных сил, сообщил телеканал HBN со ссылкой на министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.

По словам министра, новое командование получит в свое распоряжение боевые вертолеты, истребители и самолеты военно-транспортной авиации. Его основной задачей станет наращивание операционных возможностей Сомалийской национальной армии (СНА). Гюлер подчеркнул, что этот шаг является «стратегической частью» долгосрочного сотрудничества Анкары и Могадишо в сфере безопасности, прежде всего в вопросах подготовки личного состава и проведения контртеррористических операций.

Как отмечает телеканал, Турция уже располагает в Могадишо своей крупнейшей военной базой за пределами национальной территории. В рамках совместной операции TURKSOM на этой базе проходят подготовку тысячи сомалийских военнослужащих.

В ноябре 2025 года, указывает телеканал, Сомали и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в области морской безопасности, что свидетельствует об усилении стратегического присутствия Турции в регионе Африканского Рога. Кроме того, 12 декабря на сомалийском побережье Индийского океана началось строительство турецкого космодрома.

