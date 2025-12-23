«Экстренные меры» против грабителей: Лувр ставит решетки на окна

Руководство Лувра решило установить защитную решетку на окно Галереи Аполлона, через которое злоумышленники проникли в музей во время ограбления, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на администрацию музея.

«Это одна из экстренных мер, принятых после ограбления», – уточнил заместитель директора музея Фрэнсис Стейнбок.

Он отметил, что аналогичные решетки планируется установить и на других окнах Лувра. Параллельно музей усилит систему видеонаблюдения: в залах появится дополнительное оборудование, всего будет смонтировано около ста новых камер в разных частях комплекса.

«Контракт подписан, и установка может начаться в течение 2026 года», – указал Стейнбок.