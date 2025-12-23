USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

«Экстренные меры» против грабителей: Лувр ставит решетки на окна

21:32 287

Руководство Лувра решило установить защитную решетку на окно Галереи Аполлона, через которое злоумышленники проникли в музей во время ограбления, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на администрацию музея.

«Это одна из экстренных мер, принятых после ограбления», –  уточнил заместитель директора музея Фрэнсис Стейнбок.

Он отметил, что аналогичные решетки планируется установить и на других окнах Лувра. Параллельно музей усилит систему видеонаблюдения: в залах появится дополнительное оборудование, всего будет смонтировано около ста новых камер в разных частях комплекса.

«Контракт подписан, и установка может начаться в течение 2026 года», – указал Стейнбок.

Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
22:21 206
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
21:53 588
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
20:40 1676
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
14:47 4354
Черное дело России в Черном море
Черное дело России в Черном море наша корреспонденция
20:58 1268
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
19:53 2477
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
20:18 809
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; обновлено 16:45
16:45 9621
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» Названы лучшие; обновлено 22:05
22:05 3500
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
19:46 1053
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
19:19 1439

