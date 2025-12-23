Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает

«Правительство не планирует создавать поселения в секторе Газа», - заявили в канцелярии.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац не делал заявлений о намерениях Израиля создавать поселения в секторе Газа, у израильских властей подобных планов нет, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию Каца.

Ранее 23 декабря Кац, выступая на конференции в еврейском поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан, заявил о намерении Израиля создать ячейки «Нахаль» на севере сектора Газа, на месте эвакуированных населенных пунктов. The Jerusalem Post напоминает, что речь идет о программе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Нахаль», в рамках которой военную службу сочетают с хозяйственной деятельностью, к примеру, сельскохозяйственной, особенно в районах, где израильское правительство хочет способствовать поселенческой активности.

План урегулирования конфликта в анклаве, предложенный США, предполагает полный выход ЦАХАЛ из сектора Газа. Слова Каца вызвали недоумение у американских чиновников гражданско-военного координационного центра в Кирьят-Гате, которые потребовали от израильской стороны разъяснений.

Кац сказал позднее Reuters, что у Израиля нет намерений создавать поселения в секторе Газа. После этого канцелярия министра обороны подтвердила эти слова.