Торговля без барьеров: Турция и Азербайджан готовят большой договор

Анкара поддерживает идею заключения соглашения о свободной торговле между Турцией и Азербайджаном. Об этом сообщил министр торговли Турции Омер Болат, выступая на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

«Мы стремимся к заключению соглашения о свободной торговле между Турцией и Азербайджаном. Технические группы правительств двух стран ведут консультации по этому вопросу, осуществляют анализы и оценки. Надеюсь, со временем мы достигнем этой цели», – сказал Болат.

Он напомнил, что соглашение о преференциальной торговле между Турцией и Азербайджаном, вступившее в силу в 2021 году, уже дало ощутимый положительный эффект для двусторонних экономических связей.

«Мы прилагаем самые активные усилия для достижения гораздо более высоких торгово-экономических показателей между Турцией и Азербайджаном», – резюмировал министр.