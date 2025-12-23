USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Торговля без барьеров: Турция и Азербайджан готовят большой договор

22:14 286

Анкара поддерживает идею заключения соглашения о свободной торговле между Турцией и Азербайджаном. Об этом сообщил министр торговли Турции Омер Болат, выступая на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

«Мы стремимся к заключению соглашения о свободной торговле между Турцией и Азербайджаном. Технические группы правительств двух стран ведут консультации по этому вопросу, осуществляют анализы и оценки. Надеюсь, со временем мы достигнем этой цели», – сказал Болат.

Он напомнил, что соглашение о преференциальной торговле между Турцией и Азербайджаном, вступившее в силу в 2021 году, уже дало ощутимый положительный эффект для двусторонних экономических связей.

«Мы прилагаем самые активные усилия для достижения гораздо более высоких торгово-экономических показателей между Турцией и Азербайджаном», – резюмировал министр.

Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
22:21 207
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
21:53 592
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
20:40 1676
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
14:47 4356
Черное дело России в Черном море
Черное дело России в Черном море наша корреспонденция
20:58 1270
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
19:53 2477
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
20:18 810
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; обновлено 16:45
16:45 9624
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» Названы лучшие; обновлено 22:05
22:05 3500
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
19:46 1054
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
19:19 1441

ЭТО ВАЖНО

Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
22:21 207
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
21:53 592
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
20:40 1676
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
14:47 4356
Черное дело России в Черном море
Черное дело России в Черном море наша корреспонденция
20:58 1270
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
19:53 2477
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
20:18 810
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; обновлено 16:45
16:45 9624
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» Названы лучшие; обновлено 22:05
22:05 3500
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
19:46 1054
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
19:19 1441
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться