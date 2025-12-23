Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены

По данным следствия, обвиняемый Ислам Бабаев изготавливал устройства, позволяющие абитуриентам скрытно получать информацию во время экзаменов, и помогал молодым людям в их установке. В схему, как утверждается, были вовлечены также Айхан Мамедов и Мурад Мамедов. Всего такая «помощь», как сообщалось ранее, была оказана 11 лицам.

В Государственном экзаменационном центре haqqin.az сообщили, что 23 декабря прошло судебное заседание по данному делу. Суд заслушал показания свидетелей, а также ответы подсудимых, их адвокатов и представителя потерпевшей стороны.

Согласно обвинительному акту, Ислам Бабаев, Айхан Мамедов и Мурад Мамедов обещали своим ученикам и знакомым помощь на экзаменах в обмен на высокую плату. Специальные устройства нужно было спрятать в обуви, пройти контроль и уже в аудитории получать помощь.

Во время следствия сами абитуриенты дали показания как свидетели и признали свои действия. Часть из них действительно вошла в экзаменационное здание с устройствами и воспользовалась ими. Другие, хотя и прошли в аудиторию, не смогли использовать технику из‑за неисправности. Некоторых вовсе не допустили: устройства обнаружили при проверке на входе. Были и те, кто, испугавшись контроля, вернулся, переобулся и вошел уже без устройств.

В итоге результаты экзамена 9 из 11 участников были аннулированы, и они не были допущены к выбору специальности. Двое других сняли устройства до входа и прошли экзамен в обычном порядке: их результаты сохранились.

Очередное заседание суда назначено на 22 января 2026 года и начнется в 10:30. В этот же день в 15:30 состоится заседание по другому делу аналогичного характера — в отношении Гюндуза Аббасова и Камрана Асадова.