Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены

Ульвия Худиева
22:21 209

Бакинский суд продолжает рассматривать очередное дело об использовании незаконных технических средств на вступительных экзаменах.

По данным следствия, обвиняемый Ислам Бабаев изготавливал устройства, позволяющие абитуриентам скрытно получать информацию во время экзаменов, и помогал молодым людям в их установке. В схему, как утверждается, были вовлечены также Айхан Мамедов и Мурад Мамедов. Всего такая «помощь», как сообщалось ранее, была оказана 11 лицам.

В Государственном экзаменационном центре haqqin.az сообщили, что 23 декабря прошло судебное заседание по данному делу. Суд заслушал показания свидетелей, а также ответы подсудимых, их адвокатов и представителя потерпевшей стороны.

Согласно обвинительному акту, Ислам Бабаев, Айхан Мамедов и Мурад Мамедов обещали своим ученикам и знакомым помощь на экзаменах в обмен на высокую плату. Специальные устройства нужно было спрятать в обуви, пройти контроль и уже в аудитории получать помощь.

Во время следствия сами абитуриенты дали показания как свидетели и признали свои действия. Часть из них действительно вошла в экзаменационное здание с устройствами и воспользовалась ими. Другие, хотя и прошли в аудиторию, не смогли использовать технику из‑за неисправности. Некоторых вовсе не допустили: устройства обнаружили при проверке на входе. Были и те, кто, испугавшись контроля, вернулся, переобулся и вошел уже без устройств.

В итоге результаты экзамена 9 из 11 участников были аннулированы, и они не были допущены к выбору специальности. Двое других сняли устройства до входа и прошли экзамен в обычном порядке: их результаты сохранились.

Очередное заседание суда назначено на 22 января 2026 года и начнется в 10:30. В этот же день в 15:30 состоится заседание по другому делу аналогичного характера — в отношении Гюндуза Аббасова и Камрана Асадова.

