Хрупкий мир в Алеппо: Дамаск и курды договорились о прекращении огня

Сирийские правительственные войска и так называемые «Сирийские демократические силы» («СДС») достигли договоренности о прекращении огня в Алеппо после вспыхнувших накануне столкновений между армейскими подразделениями и курдскими боевиками. Об этом сообщает издание The National.

Как передает агентство SANA со ссылкой на Минобороны Сирии, верховное командование ВС отдало приказ прекратить удары по «СДС». Курдские боевики, со своей стороны, заявили, что также распорядились остановить ответный огонь по сирийским правительственным силам в рамках мер по деэскалации.

По информации Министерства здравоохранения Сирии, в результате обстрелов жилых кварталов погибли два мирных жителя, еще несколько человек получили ранения. В «СДС» сообщили как минимум о пяти пострадавших в результате ударов со стороны правительственных войск.

Обострение ситуации произошло спустя несколько часов после визита в Дамаск министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Он заявил, что курдские формирования не намерены выполнять договоренности об интеграции в государственные структуры Сирии.

Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шибани в то же время отметил, что затягивание процесса интеграции курдских группировок может нанести ущерб территориям, находящимся под их контролем, и замедлить восстановление страны. Он также сообщил, что правительство изучает ответ «СДС» по реализации соглашения от 10 марта.