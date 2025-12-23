Медиатур по музеям от Министерства культуры

Двадцать третьего декабря состоялся медиатур в Музей независимости и Национальный музей истории Азербайджана. Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры и было посвящено «Году Конституции и Суверенитета».

Во время визита в Музей независимости директор Сади Мирсейибли подробно рассказал об истории учреждения и его экспозиционных залах. Было отмечено, что первый государственный музей страны, Музей независимости, был создан 7 декабря 1919 года для научного сбора, изучения и демонстрации экспонатов, связанных с историей азербайджанской государственности, национальной освободительной борьбой, идеями независимости и путем к суверенитету.

Музей был организован в здании парламента по случаю первой годовщины создания парламента Азербайджанской Демократической Республики. После установления советской власти 28 апреля 1920 года его деятельность, как и работа ряда других учреждений, была прекращена. Спустя 71 год, вместе с восстановлением независимости, музей возобновил работу: 9 января 1991 года он вновь открыл двери для посетителей.

Сообщалось, что в основном фонде музея, состоящем из шести экспозиционных залов, хранится более 18 тысяч экспонатов. С точки зрения сохранения исторической памяти азербайджанской государственности и донесения до общества идеи независимости, Музей независимости является ценным хранилищем.

Затем представители СМИ посетили Национальный музей истории Азербайджана. Экскурсовод подробно рассказал об истории музея, его фондах и экспозиционных залах.

Было отмечено, что экспонаты охватывают археологию, этнографию, фотоматериалы, подарки и памятные вещи, вспомогательные материалы, дисциплины вспомогательной истории, нумизматику, оружие и флаги, документальные источники, изобразительные материалы, фонды, посвященные Второй Карабахской войне, а также специальные коллекции.

Во время визита в Мемориальный музей Гаджи Зейналабдина Тагиева экскурсовод сообщил, что в 2007 году в особняке мецената, входящем в состав Национального музея истории Азербайджана, был создан мемориальный музей из девяти комнат, посвященных увековечению памяти национального мецената. Азербайджанские и итальянские специалисты, занимавшиеся реставрацией комнат, предметов и мебели, восстановили их первоначальный облик на основе семейного фотоальбома Тагиева.

Мемориальный музей включает кабинет Тагиева, Восточный зал, библиотеку, бильярдную, столовую, информационную комнату, будуар Соны Тагиевой, спальню и служебные помещения.

В ходе посещения обоих музеев представители СМИ получили ответы на интересующие их вопросы. Гости покинули музеи с яркими впечатлениями.