Медиатур по музеям от Министерства культуры

Отдел информации
23 декабря 2025, 22:51 289

Двадцать третьего декабря состоялся медиатур в Музей независимости и Национальный музей истории Азербайджана. Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры и было посвящено «Году Конституции и Суверенитета». 

Во время визита в Музей независимости директор Сади Мирсейибли подробно рассказал об истории учреждения и его экспозиционных залах. Было отмечено, что первый государственный музей страны, Музей независимости, был создан 7 декабря 1919 года для научного сбора, изучения и демонстрации экспонатов, связанных с историей азербайджанской государственности, национальной освободительной борьбой, идеями независимости и путем к суверенитету.

Музей был организован в здании парламента по случаю первой годовщины создания парламента Азербайджанской Демократической Республики. После установления советской власти 28 апреля 1920 года его деятельность, как и работа ряда других учреждений, была прекращена. Спустя 71 год, вместе с восстановлением независимости, музей возобновил работу: 9 января 1991 года он вновь открыл двери для посетителей. 

Сообщалось, что в основном фонде музея, состоящем из шести экспозиционных залов, хранится более 18 тысяч экспонатов. С точки зрения сохранения исторической памяти азербайджанской государственности и донесения до общества идеи независимости, Музей независимости является ценным хранилищем. 

Затем представители СМИ посетили Национальный музей истории Азербайджана. Экскурсовод подробно рассказал об истории музея, его фондах и экспозиционных залах.

Было отмечено, что экспонаты охватывают археологию, этнографию, фотоматериалы, подарки и памятные вещи, вспомогательные материалы, дисциплины вспомогательной истории, нумизматику, оружие и флаги, документальные источники, изобразительные материалы, фонды, посвященные Второй Карабахской войне, а также специальные коллекции. 

Во время визита в Мемориальный музей Гаджи Зейналабдина Тагиева экскурсовод сообщил, что в 2007 году в особняке мецената, входящем в состав Национального музея истории Азербайджана, был создан мемориальный музей из девяти комнат, посвященных увековечению памяти национального мецената. Азербайджанские и итальянские специалисты, занимавшиеся реставрацией комнат, предметов и мебели, восстановили их первоначальный облик на основе семейного фотоальбома Тагиева.

Мемориальный музей включает кабинет Тагиева, Восточный зал, библиотеку, бильярдную, столовую, информационную комнату, будуар Соны Тагиевой, спальню и служебные помещения. 

В ходе посещения обоих музеев представители СМИ получили ответы на интересующие их вопросы. Гости покинули музеи с яркими впечатлениями.

Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» Названы все лучшие; дополнено
23 декабря 2025, 22:05 4263
Крушение под Анкарой: погибли все пассажиры самолета
Крушение под Анкарой: погибли все пассажиры самолета видео; обновлено 00:28
00:28 1878
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
23 декабря 2025, 22:21 1341
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
23 декабря 2025, 21:53 1770
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
23 декабря 2025, 20:40 2641
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
23 декабря 2025, 14:47 4867
Черное дело России в Черном море
Черное дело России в Черном море наша корреспонденция
23 декабря 2025, 20:58 2225
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
23 декабря 2025, 19:53 3392
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
23 декабря 2025, 20:18 1157
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; обновлено 16:45
23 декабря 2025, 16:45 11076
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
23 декабря 2025, 19:46 1356

ЭТО ВАЖНО

