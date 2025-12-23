Секретный диалог в Словении: что Буш говорил Путину за закрытыми дверями

Президент США Джордж Буш–младший в 2001 году в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявлял, что Россия является частью Запада, а не его врагом. Об этом сообщает ТАСС.

Рассекреченные материалы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive) при Университете имени Джорджа Вашингтона, проливают свет на содержание тех переговоров.

Среди опубликованных документов содержится меморандум Белого дома, составленный по итогам двусторонней встречи Буша–младшего и Путина, состоявшейся в Словении в июне 2001 года.

«Россия является частью Запада, она не враг», – цитируются в документе слова американского лидера. Там же отмечается, что, по его словам, «интересы России связаны с Западом».

Кроме того, Буш-младший указывал, что «через 50 лет большой проблемой может стать Китай». Он занимал пост президента США в 2001–2009 годах.

В меморандуме также подчеркивается, что Буш-младший называл эти переговоры «самой важной встречей» в ходе своей зарубежной поездки, одновременно признавая, что не сможет сделать подобные оценки публично.