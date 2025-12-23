USD 1.7000
«Фатальные ошибки»: Хантер Байден жестко прошелся по политике отца

23 декабря 2025, 23:11 894

Фатальными просчетами экс-президента США Джо Байдена стали провальная миграционная политика и решение о выводе американских войск из Афганистана. Такое мнение высказал его сын Хантер Байден, об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Байден-младший указал на необходимость продуманного и сбалансированного подхода к миграционным вопросам, подчеркнув значимость активной иммиграционной политики. Вместе с тем, по его мнению, нелегальный приток мигрантов не должен чрезмерно нагружать государственные ресурсы и ставиться выше интересов граждан, пострадавших от затяжных вооруженных конфликтов.

В публикации NYP также приводятся оценки бюджетного управления Конгресса США: в годы президентства Байдена в страну ежегодно въезжали порядка 2,4 млн иммигрантов. При этом, как отмечается в материале, около 60% из них пересекали границу незаконно.

Касаясь ситуации в Афганистане, Байден-младший признал, что сама эвакуация была проведена неудачно, хотя решение о выводе американских войск он счел оправданным. Он согласился с тем, что практическая реализация этого шага могла быть иной, пояснив, что 46-й президент исходил из убеждения: два десятилетия военного присутствия были достаточными, а дальнейшее пребывание США в стране не отвечало их интересам.

Издание отмечает, что поспешный уход войск сопровождался терактом в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле, жертвами которого стали 13 американских военнослужащих.

