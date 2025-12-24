USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Крушение под Анкарой: погибли все пассажиры самолета

видео; обновлено 00:28
00:28 1888

Анкара сообщила Триполи о гибели всех пассажиров самолета с делегацией ливийской армии, разбившегося в окрестностях турецкой столицы. Об этом сообщил телеканалу Al Jazeera ливийский правительственный источник.

«Анкара оповестила ливийскую сторону о том, что все пассажиры самолета погибли, обнаружены их тела и обломки лайнера», – передает телеканал.

Тем временем премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба подтвердил гибель в Турции начальника штаба ВС и сопровождавших его членов военной делегации. Власти в Триполи ожидают от турецкой стороны результатов расследования катастрофы ливийского самолета.

Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил обнаружение обломков самолета Falcon 50.

«Обломки самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в направлении Триполи, были обнаружены подразделениями нашей жандармерии в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана», – написал он в X.

*** 00:03

Поисково-спасательные службы нашли вблизи Анкары обломки самолета, ранее пропавшего с радаров, на борту которого находился начальник Генштаба Ливии. Об этом сообщил портал Airporthaber.

«В результате поисково-спасательных работ, проводившихся вблизи района Хаймана (вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре – ред.), было сообщено об обнаружении обломков самолета, пропавшего с радаров, с начальником генштаба Ливии на борту», – говорится в сообщении портала.

На месте находки в координации задействованы подразделения Вооруженных сил Турции, жандармерии, Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), а также сотрудники министерств транспорта и инфраструктуры и внутренних дел.

Территория оцеплена, ведутся поисково-спасательные мероприятия и проводится техническая экспертиза обнаруженных фрагментов.

По информации источников корреспондента haqqin.az в Анкаре, самолет, доставивший начальника Генштаба ливийской армии в Турцию, представлял собой чартерный борт частной компании, эксплуатирующей бизнес-джеты. Сообщается, что вскоре после вылета из Анкары экипаж подал сигнал тревоги и из-за технической неисправности в энергосистеме намеревался вернуться в аэропорт Эсенбога. Для обеспечения безопасного возвращения самолета воздушная гавань была временно закрыта для всех полетов. Однако при заходе на обратный курс связь с воздушным судном прервалась в районе Хаймана.

Сообщается, что аэропорт Эсенбога уже возобновил работу и вновь открыт для полетов.

*** 23:34

Самолет с начальником Генштаба Ливии Мухаммедом Али Хаддадом на борту потерпел крушение в провинции Анкара, об этом пишут турецкие СМИ.

По сообщениям очевидцев, в районе аэропорта был слышен звук взрыва.

Бизнес-джет 9Н-DFJ принадлежал компании Harmony Jets, базирующейся на Мальте. Трехмоторный самолет Falcon 50 французского производителя Dassault может находиться в воздухе до 6,5 часа.

*** 23:19

Самолет Falcon 50, вылетевший из Анкары в Триполи и, предположительно, перевозивший начальника Генштаба Ливии генерала Мухаммеда Али Хаддада, внезапно пропал с радаров. Об этом сообщает Habertürk.

После инцидента власти ввели временные ограничения на полеты над Анкарой и закрыли воздушное пространство над городом.

Сообщается также, что Хаддад ранее прибыл в турецкую столицу по приглашению начальника Генштаба ВС Турции генерала Сельджука Байрактароглу и провел переговоры с министром национальной обороны Яшаром Гюлером.

Тем временем глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил потерю связи с самолетом, в котором находился глава Генштаба Ливии.

«Сегодня в 20:10 (21:10 по Баку) из аэропорта Анкары Эсенбога в направлении Триполи вылетел бизнес-джет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, однако по состоянию на 20:52 связь с самолетом была потеряна», – написал Ерликая в соцсети X.

По его словам, турецкие власти получили сообщение от пилотов о вынужденной посадке в районе Хайманы, после чего повторный контакт с самолетом установить не удалось.

Министр уточнил, что на борту находились пять пассажиров, в том числе начальник Генштаба Ливии генерал Мухаммед Али Хаддад.

Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» Названы все лучшие; дополнено
23 декабря 2025, 22:05 4266
Крушение под Анкарой: погибли все пассажиры самолета
Крушение под Анкарой: погибли все пассажиры самолета видео; обновлено 00:28
00:28 1890
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
23 декабря 2025, 22:21 1343
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
23 декабря 2025, 21:53 1774
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
23 декабря 2025, 20:40 2641
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
23 декабря 2025, 14:47 4867
Черное дело России в Черном море
Черное дело России в Черном море наша корреспонденция
23 декабря 2025, 20:58 2226
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
23 декабря 2025, 19:53 3394
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
23 декабря 2025, 20:18 1157
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; обновлено 16:45
23 декабря 2025, 16:45 11082
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
23 декабря 2025, 19:46 1357

ЭТО ВАЖНО

Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» Названы все лучшие; дополнено
23 декабря 2025, 22:05 4266
Крушение под Анкарой: погибли все пассажиры самолета
Крушение под Анкарой: погибли все пассажиры самолета видео; обновлено 00:28
00:28 1890
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
23 декабря 2025, 22:21 1343
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
23 декабря 2025, 21:53 1774
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
23 декабря 2025, 20:40 2641
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
23 декабря 2025, 14:47 4867
Черное дело России в Черном море
Черное дело России в Черном море наша корреспонденция
23 декабря 2025, 20:58 2226
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
23 декабря 2025, 19:53 3394
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
23 декабря 2025, 20:18 1157
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; обновлено 16:45
23 декабря 2025, 16:45 11082
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
23 декабря 2025, 19:46 1357
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться