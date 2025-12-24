Крушение под Анкарой: погибли все пассажиры самолета

Анкара сообщила Триполи о гибели всех пассажиров самолета с делегацией ливийской армии, разбившегося в окрестностях турецкой столицы. Об этом сообщил телеканалу Al Jazeera ливийский правительственный источник. «Анкара оповестила ливийскую сторону о том, что все пассажиры самолета погибли, обнаружены их тела и обломки лайнера», – передает телеканал. Тем временем премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба подтвердил гибель в Турции начальника штаба ВС и сопровождавших его членов военной делегации. Власти в Триполи ожидают от турецкой стороны результатов расследования катастрофы ливийского самолета. Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил обнаружение обломков самолета Falcon 50. «Обломки самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в направлении Триполи, были обнаружены подразделениями нашей жандармерии в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана», – написал он в X.

*** 00:03



Поисково-спасательные службы нашли вблизи Анкары обломки самолета, ранее пропавшего с радаров, на борту которого находился начальник Генштаба Ливии. Об этом сообщил портал Airporthaber. «В результате поисково-спасательных работ, проводившихся вблизи района Хаймана (вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре – ред.), было сообщено об обнаружении обломков самолета, пропавшего с радаров, с начальником генштаба Ливии на борту», – говорится в сообщении портала. На месте находки в координации задействованы подразделения Вооруженных сил Турции, жандармерии, Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), а также сотрудники министерств транспорта и инфраструктуры и внутренних дел. Территория оцеплена, ведутся поисково-спасательные мероприятия и проводится техническая экспертиза обнаруженных фрагментов. По информации источников корреспондента haqqin.az в Анкаре, самолет, доставивший начальника Генштаба ливийской армии в Турцию, представлял собой чартерный борт частной компании, эксплуатирующей бизнес-джеты. Сообщается, что вскоре после вылета из Анкары экипаж подал сигнал тревоги и из-за технической неисправности в энергосистеме намеревался вернуться в аэропорт Эсенбога. Для обеспечения безопасного возвращения самолета воздушная гавань была временно закрыта для всех полетов. Однако при заходе на обратный курс связь с воздушным судном прервалась в районе Хаймана. Сообщается, что аэропорт Эсенбога уже возобновил работу и вновь открыт для полетов.

*** 23:34



Самолет с начальником Генштаба Ливии Мухаммедом Али Хаддадом на борту потерпел крушение в провинции Анкара, об этом пишут турецкие СМИ. По сообщениям очевидцев, в районе аэропорта был слышен звук взрыва. Бизнес-джет 9Н-DFJ принадлежал компании Harmony Jets, базирующейся на Мальте. Трехмоторный самолет Falcon 50 французского производителя Dassault может находиться в воздухе до 6,5 часа.

*** 23:19



Самолет Falcon 50, вылетевший из Анкары в Триполи и, предположительно, перевозивший начальника Генштаба Ливии генерала Мухаммеда Али Хаддада, внезапно пропал с радаров. Об этом сообщает Habertürk.