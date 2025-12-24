Крушение под Анкарой: погибли все пассажиры самолета

Анкара сообщила Триполи о гибели всех пассажиров самолета с делегацией ливийской армии, разбившегося в окрестностях турецкой столицы. Об этом сообщил телеканалу Al Jazeera ливийский правительственный источник.
«Анкара оповестила ливийскую сторону о том, что все пассажиры самолета погибли, обнаружены их тела и обломки лайнера», – передает телеканал.
Тем временем премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба подтвердил гибель в Турции начальника штаба ВС и сопровождавших его членов военной делегации. Власти в Триполи ожидают от турецкой стороны результатов расследования катастрофы ливийского самолета.
Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил обнаружение обломков самолета Falcon 50.
«Обломки самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в направлении Триполи, были обнаружены подразделениями нашей жандармерии в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана», – написал он в X.
*** 00:03
Поисково-спасательные службы нашли вблизи Анкары обломки самолета, ранее пропавшего с радаров, на борту которого находился начальник Генштаба Ливии. Об этом сообщил портал Airporthaber.
«В результате поисково-спасательных работ, проводившихся вблизи района Хаймана (вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре – ред.), было сообщено об обнаружении обломков самолета, пропавшего с радаров, с начальником генштаба Ливии на борту», – говорится в сообщении портала.
На месте находки в координации задействованы подразделения Вооруженных сил Турции, жандармерии, Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), а также сотрудники министерств транспорта и инфраструктуры и внутренних дел.
Территория оцеплена, ведутся поисково-спасательные мероприятия и проводится техническая экспертиза обнаруженных фрагментов.
По информации источников корреспондента haqqin.az в Анкаре, самолет, доставивший начальника Генштаба ливийской армии в Турцию, представлял собой чартерный борт частной компании, эксплуатирующей бизнес-джеты. Сообщается, что вскоре после вылета из Анкары экипаж подал сигнал тревоги и из-за технической неисправности в энергосистеме намеревался вернуться в аэропорт Эсенбога. Для обеспечения безопасного возвращения самолета воздушная гавань была временно закрыта для всех полетов. Однако при заходе на обратный курс связь с воздушным судном прервалась в районе Хаймана.
Сообщается, что аэропорт Эсенбога уже возобновил работу и вновь открыт для полетов.
*** 23:34
Самолет с начальником Генштаба Ливии Мухаммедом Али Хаддадом на борту потерпел крушение в провинции Анкара, об этом пишут турецкие СМИ.
По сообщениям очевидцев, в районе аэропорта был слышен звук взрыва.
Бизнес-джет 9Н-DFJ принадлежал компании Harmony Jets, базирующейся на Мальте. Трехмоторный самолет Falcon 50 французского производителя Dassault может находиться в воздухе до 6,5 часа.
*** 23:19
Самолет Falcon 50, вылетевший из Анкары в Триполи и, предположительно, перевозивший начальника Генштаба Ливии генерала Мухаммеда Али Хаддада, внезапно пропал с радаров. Об этом сообщает Habertürk.
После инцидента власти ввели временные ограничения на полеты над Анкарой и закрыли воздушное пространство над городом.
Сообщается также, что Хаддад ранее прибыл в турецкую столицу по приглашению начальника Генштаба ВС Турции генерала Сельджука Байрактароглу и провел переговоры с министром национальной обороны Яшаром Гюлером.
Тем временем глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил потерю связи с самолетом, в котором находился глава Генштаба Ливии.
«Сегодня в 20:10 (21:10 по Баку) из аэропорта Анкары Эсенбога в направлении Триполи вылетел бизнес-джет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, однако по состоянию на 20:52 связь с самолетом была потеряна», – написал Ерликая в соцсети X.
По его словам, турецкие власти получили сообщение от пилотов о вынужденной посадке в районе Хайманы, после чего повторный контакт с самолетом установить не удалось.
Министр уточнил, что на борту находились пять пассажиров, в том числе начальник Генштаба Ливии генерал Мухаммед Али Хаддад.