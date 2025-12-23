USD 1.7000
США «разогревают» Карибы: конвертопланы у берегов Венесуэлы

23 декабря 2025, 23:46 320

США усилили военное присутствие в районе Карибского моря, перебросив туда дополнительные подразделения и значительно нарастив число самолетов, задействованных в операциях специального назначения. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации и анализ данных о полетах.

По информации издания, в зону Карибского бассейна были направлены как минимум десять конвертопланов Osprey, которые используются, в том числе при выполнении задач сил специального назначения, а также военно-транспортный самолет C-17, рассчитанный на перевозку свыше 100 человек.

Представители американских властей подтвердили изданию, что на этих бортах в регион доставлялись военнослужащие и техника. При этом численность контингента и его состав официально не уточняются.

Напомним, Вашингтон обвиняет руководство Венесуэлы в недостаточной активности в борьбе с наркотрафиком. В рамках этих обвинений ВМС США развернули в Карибском море ударную корабельную группировку во главе с авианосцем Gerald R. Ford, а также атомную подводную лодку и контингент численностью более 16 тыс. военнослужащих.

По данным американских СМИ, с сентября вооруженные силы Соединенных Штатов уничтожили в регионе не менее 20 скоростных судов, в результате чего погибли более 80 человек. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что не исключают возможность нанесения ударов по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.

