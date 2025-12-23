USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Чернобыль на грани: саркофаг может не пережить новый удар

23 декабря 2025, 23:54 379

Саркофаг над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС может не выдержать нового удара и частично обрушиться, заявил директор станции Сергей Тараканов в интервью агентству AFP.

В начале 2025 года после удара в защитной конструкции образовалось дыра. По словам Тараканова, восстановительные работы могут растянуться на три–четыре года, при этом новое попадание способно спровоцировать обрушение внутренней оболочки саркофага.

«Если ракета или дрон попадут в него напрямую или даже упадут где-то поблизости… – это вызовет мини-землетрясение в районе. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого. В этом заключается главная угроза», – предупредил Тараканов.

Он также отметил, что радиационный фон на площадке остается «стабильным и в пределах нормы».

В феврале 2025 года Международное агентство по атомной энергии сообщило об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС. По данным МАГАТЭ, диаметр образовавшейся в результате удара и последующего пожара дыры составляет около 6 м, были повреждены оборудование и электрические кабели, тогда как опорные балки сооружения, по предварительной оценке, серьезных повреждений не получили.

Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» Названы все лучшие; дополнено
23 декабря 2025, 22:05 4269
Крушение под Анкарой: погибли все пассажиры самолета
Крушение под Анкарой: погибли все пассажиры самолета видео; обновлено 00:28
00:28 1896
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
23 декабря 2025, 22:21 1343
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
23 декабря 2025, 21:53 1776
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
23 декабря 2025, 20:40 2642
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
23 декабря 2025, 14:47 4867
Черное дело России в Черном море
Черное дело России в Черном море наша корреспонденция
23 декабря 2025, 20:58 2227
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
23 декабря 2025, 19:53 3395
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
23 декабря 2025, 20:18 1157
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; обновлено 16:45
23 декабря 2025, 16:45 11088
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
23 декабря 2025, 19:46 1357

ЭТО ВАЖНО

Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» Названы все лучшие; дополнено
23 декабря 2025, 22:05 4269
Крушение под Анкарой: погибли все пассажиры самолета
Крушение под Анкарой: погибли все пассажиры самолета видео; обновлено 00:28
00:28 1896
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
23 декабря 2025, 22:21 1343
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
23 декабря 2025, 21:53 1776
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
23 декабря 2025, 20:40 2642
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
23 декабря 2025, 14:47 4867
Черное дело России в Черном море
Черное дело России в Черном море наша корреспонденция
23 декабря 2025, 20:58 2227
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
23 декабря 2025, 19:53 3395
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
23 декабря 2025, 20:18 1157
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; обновлено 16:45
23 декабря 2025, 16:45 11088
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
23 декабря 2025, 19:46 1357
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться