Чернобыль на грани: саркофаг может не пережить новый удар

Саркофаг над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС может не выдержать нового удара и частично обрушиться, заявил директор станции Сергей Тараканов в интервью агентству AFP.

В начале 2025 года после удара в защитной конструкции образовалось дыра. По словам Тараканова, восстановительные работы могут растянуться на три–четыре года, при этом новое попадание способно спровоцировать обрушение внутренней оболочки саркофага.

«Если ракета или дрон попадут в него напрямую или даже упадут где-то поблизости… – это вызовет мини-землетрясение в районе. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого. В этом заключается главная угроза», – предупредил Тараканов.

Он также отметил, что радиационный фон на площадке остается «стабильным и в пределах нормы».

В феврале 2025 года Международное агентство по атомной энергии сообщило об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС. По данным МАГАТЭ, диаметр образовавшейся в результате удара и последующего пожара дыры составляет около 6 м, были повреждены оборудование и электрические кабели, тогда как опорные балки сооружения, по предварительной оценке, серьезных повреждений не получили.