Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Америка готова говорить с Ираном, но напрямую

00:13 144

Вашингтон допускает возможность начала формальных переговоров с Тегераном по иранской ядерной программе, если исламская республика будет готова к прямому диалогу. Об этом сообщила заместитель спецпосланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус.

«Соединенные Штаты остаются готовыми к проведению формальных переговоров, однако только в случае, если Тегеран открыт к прямому и содержательному диалогу», — сказала она, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном иранской ядерной программе.

При этом Ортагус подчеркнула, что Вашингтон не рассматривает возможность ведения переговоров в публичном формате. Она также напомнила, что позиция США по вопросу обогащения урана Ираном остается неизменной и предполагает его недопустимость.

В 2025 году состоялись пять раундов переговоров между Ираном и Соединенными Штатами по ядерной тематике при посредничестве Омана. Все они завершились без конкретных результатов на фоне начала военной операции Израиля против исламской республики и последовавших ударов американских вооруженных сил по иранским ядерным объектам.

Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» Названы все лучшие; дополнено
23 декабря 2025, 22:05 4269
Крушение под Анкарой: погибли все пассажиры самолета
Крушение под Анкарой: погибли все пассажиры самолета видео; обновлено 00:28
00:28 1899
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
23 декабря 2025, 22:21 1343
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
23 декабря 2025, 21:53 1777
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
Наш Эльмир – лучший в Азербайджане. Второй год подряд!
23 декабря 2025, 20:40 2643
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
23 декабря 2025, 14:47 4867
Черное дело России в Черном море
Черное дело России в Черном море наша корреспонденция
23 декабря 2025, 20:58 2228
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
23 декабря 2025, 19:53 3395
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
23 декабря 2025, 20:18 1157
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; обновлено 16:45
23 декабря 2025, 16:45 11088
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
23 декабря 2025, 19:46 1357

