Америка готова говорить с Ираном, но напрямую

Вашингтон допускает возможность начала формальных переговоров с Тегераном по иранской ядерной программе, если исламская республика будет готова к прямому диалогу. Об этом сообщила заместитель спецпосланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус.

«Соединенные Штаты остаются готовыми к проведению формальных переговоров, однако только в случае, если Тегеран открыт к прямому и содержательному диалогу», — сказала она, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном иранской ядерной программе.

При этом Ортагус подчеркнула, что Вашингтон не рассматривает возможность ведения переговоров в публичном формате. Она также напомнила, что позиция США по вопросу обогащения урана Ираном остается неизменной и предполагает его недопустимость.

В 2025 году состоялись пять раундов переговоров между Ираном и Соединенными Штатами по ядерной тематике при посредничестве Омана. Все они завершились без конкретных результатов на фоне начала военной операции Израиля против исламской республики и последовавших ударов американских вооруженных сил по иранским ядерным объектам.