Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

США предостерегли Израиль от шагов, раздражающих арабов

00:42

Вашингтон обратился к израильским властям с призывом избегать шагов, которые могут спровоцировать негативную реакцию со стороны арабских стран, и подтвердить приверженность плану мирного урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel, ссылаясь на заявление неназванного представителя администрации США.

«Чем больше Израиль провоцирует, тем меньше арабские страны хотят с ним сотрудничать», – цитирует издание американского представителя.

Чиновник отметил, что «США продолжают полностью поддерживать мирный план из 20 пунктов американского президента Дональда Трампа, который был согласован всеми сторонами и принят международным сообществом».

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац, выступая на конференции в еврейском поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан, сообщил о планах создания ячеек «Нахаль» на севере сектора Газа. Он также заявил о намерении Израиля сохранить военное присутствие в анклаве.

Речь идет о программе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Нахаль», которая предусматривает совмещение военной службы с хозяйственной деятельностью, в том числе сельскохозяйственной, прежде всего в районах, где израильские власти стремятся стимулировать поселенческую активность.

Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу
00:26
Российская армия продвигается в Донбассе
Российская армия продвигается в Донбассе
01:52
Четыре документа на столе: Уитакер раскрывает карты по Украине
Четыре документа на столе: Уитакер раскрывает карты по Украине
01:58
Российский беспилотник убивает украинцев
Российский беспилотник убивает украинцев
01:11
О послании Нетаньяху Эрдогану, или Как Турция смогла переубедить Азербайджан
О послании Нетаньяху Эрдогану, или Как Турция смогла переубедить Азербайджан
01:00
Крушение самолета: в Ливии объявили траур, в Анкару летит спецделегация
Крушение самолета: в Ливии объявили траур, в Анкару летит спецделегация
01:40
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
23 декабря 2025, 21:11
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
23 декабря 2025, 16:45
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
23 декабря 2025, 22:05
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
23 декабря 2025, 22:21
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
23 декабря 2025, 21:53

