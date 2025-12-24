США предостерегли Израиль от шагов, раздражающих арабов

Вашингтон обратился к израильским властям с призывом избегать шагов, которые могут спровоцировать негативную реакцию со стороны арабских стран, и подтвердить приверженность плану мирного урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel, ссылаясь на заявление неназванного представителя администрации США.

«Чем больше Израиль провоцирует, тем меньше арабские страны хотят с ним сотрудничать», – цитирует издание американского представителя.

Чиновник отметил, что «США продолжают полностью поддерживать мирный план из 20 пунктов американского президента Дональда Трампа, который был согласован всеми сторонами и принят международным сообществом».

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац, выступая на конференции в еврейском поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан, сообщил о планах создания ячеек «Нахаль» на севере сектора Газа. Он также заявил о намерении Израиля сохранить военное присутствие в анклаве.

Речь идет о программе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Нахаль», которая предусматривает совмещение военной службы с хозяйственной деятельностью, в том числе сельскохозяйственной, прежде всего в районах, где израильские власти стремятся стимулировать поселенческую активность.