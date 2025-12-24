Швеция разводит родню: браки между родственниками вне закона

Власти Швеции выступили с инициативой ввести на законодательном уровне запрет на заключение браков между двоюродными братьями и сестрами, а также иными близкими родственниками. Об этом сообщило министерство юстиции королевства.

В соответствии с предложенными изменениями, право на заключение брака предлагается исключить для сводных, а также усыновленных братьев и сестер. Помимо этого, инициатива предусматривает отказ в признании на территории Швеции аналогичных союзов, оформленных за пределами страны.

В министерстве юстиции указали, что предлагаемые меры нацелены на борьбу с «притеснениями, связанными с понятием чести», а также с иными формами давления при вступлении в брак. Ожидается, что в случае одобрения поправки вступят в силу с 1 июля 2026 года.