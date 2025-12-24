Российский беспилотник убивает украинцев

Каракас (Венесуэла). Люди принимают участие в акции протеста против конфискации американскими войсками судов, перевозивших венесуэльскую нефть

Дели (Индия). Полиция пытается остановить сторонников правой индуистской националистической организации «Вишва Хинду Паришад» во время протеста возле посольства Бангладеш. Протесты вспыхнули в ответ на смерть индуса, убитого и сожженного разъяренной толпой в Бангладеш

Ла-Пас (Боливия). Шахтеры вышли на марш протеста против решения президента Родриго Паса об отмене субсидий на топливо

Киев (Украина). Российский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому во время воздушной атаки

Париж (Франция). Рабочие устанавливают железные решетки на окне Галереи Аполлона в Лувре спустя несколько недель после того, как воры использовали его для проникновения внутрь