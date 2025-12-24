Киев и Вашингтон на финишной прямой: Зеленский ждет соглашения

Киев сохраняет постоянное взаимодействие с Вашингтоном и рассчитывает на продолжение работы над мирным соглашением. Об этом сообщил портал РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Он сообщил о докладе, представленном секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым по итогам их встреч с представителями президента США Дональда Трампа.

«Мы продолжаем быть с Америкой в постоянном контакте, мы ожидаем дальнейшей работы. Чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира», – отметил украинский лидер.

Зеленский также указал, что украинская сторона ведет активную работу над подготовкой документов, уделяя особое внимание их практичности и выполнимости.

«Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на сто процентов серьезно относилась к окончанию войны. Если нет – должно быть дополнительное давление на Россию, мир обладает всеми инструментами, чтобы давление сработало, чтобы мир был», – подчеркнул он.