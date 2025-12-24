USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Четыре документа на столе: Уитакер раскрывает карты по Украине

Участники переговорного процесса по урегулированию российско-украинской войны прорабатывают в настоящее время четыре итоговых документа. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«На столе переговоров сейчас четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира», – сказал дипломат в эфире телеканала Fox News. 

При этом он указал, что все эти документы обсуждаются в режиме реального времени.

«Думаю, что сейчас мы довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина», – добавил Уитакер.

Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция
Российская армия продвигается в Донбассе
Российская армия продвигается в Донбассе новое обновление: 01:52
Четыре документа на столе: Уитакер раскрывает карты по Украине
Четыре документа на столе: Уитакер раскрывает карты по Украине
Российский беспилотник убивает украинцев
Российский беспилотник убивает украинцев объектив haqqin.az
О послании Нетаньяху Эрдогану, или Как Турция смогла переубедить Азербайджан
О послании Нетаньяху Эрдогану, или Как Турция смогла переубедить Азербайджан для haqqin.az комментирует экс-посол Израиля
Крушение самолета: в Ливии объявили траур, в Анкару летит спецделегация
Крушение самолета: в Ливии объявили траур, в Анкару летит спецделегация видео; обновлено 01:40
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда
23 декабря 2025, 21:11
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; все еще актуально
23 декабря 2025, 16:45
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» Названы все лучшие; дополнено
23 декабря 2025, 22:05
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
23 декабря 2025, 22:21
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
23 декабря 2025, 21:53

