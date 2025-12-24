Четыре документа на столе: Уитакер раскрывает карты по Украине

Участники переговорного процесса по урегулированию российско-украинской войны прорабатывают в настоящее время четыре итоговых документа. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«На столе переговоров сейчас четыре документа: мирный план из 20 пунктов, многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира», – сказал дипломат в эфире телеканала Fox News.

При этом он указал, что все эти документы обсуждаются в режиме реального времени.

«Думаю, что сейчас мы довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина», – добавил Уитакер.