Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Сирийский десант в Кремле: зачем министры приехали к Путину?

Представители переходного правительства Сирии – глава МИД Асад Шейбани и министр обороны Мурхаф Абу Касра – провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались перспективы развития двустороннего военно-технического сотрудничества, сообщило агентство SANA.

«Сотрудничество с РФ в области обороны направлено на укрепление безопасности и стабильности в Сирии и во всем Ближневосточном регионе», — указывается в тексте.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы «повышения обороноспособности сирийской армии путем модернизации военной техники и внедрения современных разработок, а также передачи военно-технического опыта». Как уточняет SANA, «особый акцент был сделан на стратегическом характере сотрудничества в военно-промышленном комплексе».

Кроме того, при обмене мнениями по актуальной региональной и международной повестке участники встречи подчеркнули «важность политической и дипломатической координации между Дамаском и Москвой на международных форумах».

Пресс-служба Кремля пока не сообщала о таком контакте.

Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция
Российская армия продвигается в Донбассе
Российская армия продвигается в Донбассе новое обновление: 01:52
Четыре документа на столе: Уитакер раскрывает карты по Украине
Четыре документа на столе: Уитакер раскрывает карты по Украине
Российский беспилотник убивает украинцев
Российский беспилотник убивает украинцев объектив haqqin.az
О послании Нетаньяху Эрдогану, или Как Турция смогла переубедить Азербайджан
О послании Нетаньяху Эрдогану, или Как Турция смогла переубедить Азербайджан для haqqin.az комментирует экс-посол Израиля
Крушение самолета: в Ливии объявили траур, в Анкару летит спецделегация
Крушение самолета: в Ливии объявили траур, в Анкару летит спецделегация видео; обновлено 01:40
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; все еще актуально
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» Названы все лучшие; дополнено
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
Дело Бабаева и Мамедовых: как абитуриентам «помогали» сдавать экзамены
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
Американцы недоумевают. Минобороны Израиля опровергает
