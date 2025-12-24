Сирийский десант в Кремле: зачем министры приехали к Путину?

Представители переходного правительства Сирии – глава МИД Асад Шейбани и министр обороны Мурхаф Абу Касра – провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались перспективы развития двустороннего военно-технического сотрудничества, сообщило агентство SANA.

«Сотрудничество с РФ в области обороны направлено на укрепление безопасности и стабильности в Сирии и во всем Ближневосточном регионе», — указывается в тексте.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы «повышения обороноспособности сирийской армии путем модернизации военной техники и внедрения современных разработок, а также передачи военно-технического опыта». Как уточняет SANA, «особый акцент был сделан на стратегическом характере сотрудничества в военно-промышленном комплексе».

Кроме того, при обмене мнениями по актуальной региональной и международной повестке участники встречи подчеркнули «важность политической и дипломатической координации между Дамаском и Москвой на международных форумах».

Пресс-служба Кремля пока не сообщала о таком контакте.