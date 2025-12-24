Рано хоронить Россию… в Центральной Азии

В контексте формирующегося нового мирового порядка вопрос о будущем присутствии России в странах Центральной Азии все чаще становится предметом обсуждения как в региональных, так и в международных экспертных кругах.

Куда нам без России? На фоне продолжающейся войны в Украине и растущей региональной активности США, Китая и Евросоюза все чаще звучат оценки, согласно которым влияние Москвы в Центральной Азии заметно ослабло. В наиболее оптимистичных для Запада версиях даже говорится о возможности постепенного «вытеснения России» из этого региона. Однако значительная часть аналитиков считает подобные выводы преждевременными и не соответствующими реальному балансу сил. В интервью узбекской службе «Радио Свобода» ряд западных экспертов по Центральной Азии сошлись во мнении, что война в Украине не привела к утрате российского влияния, а лишь радикально изменила его характер. Дженнифер Брик-Муртазашвили, исследовательница Центральной Азии и директор Центра управления и рынков Питтсбургского университета (США) подчеркивает, что Россия по-прежнему остается активным и заметным игроком в регионе, просто теперь она вынуждена действовать в условиях значительно более жесткой конкуренции и утраченной инерции.

По словам американской исследовательницы, интенсивная дипломатическая активность Москвы - визиты Владимира Путина в Душанбе, Кыргызстан и Туркменистан, а также регулярное участие лидеров центральноазиатских государств в мероприятиях в Москве - свидетельствует о стремлении России демонстрировать преемственность и сохранить статус влиятельного центра силы. При этом сама необходимость подобных усилий говорит о важном сдвиге: Кремль больше не воспринимает Центральную Азию пространством, лояльность которого гарантирована по умолчанию. Отношения, которые ранее были во многом основаны на инерции, теперь требуют постоянного управления и политических инвестиций. Брик-Муртазашвили отмечает, что современное влияние России в регионе все меньше опирается на экономическую динамику и все больше - на сочетание факторов безопасности, личной дипломатии и страха. На постсоветском пространстве Москва остается наиболее укоренившимся игроком в системе региональной безопасности и не раз демонстрировала готовность выступать как гарантом стабильности, так и источником дестабилизации. Именно эта двойственная роль заставляет государства Центральной Азии действовать предельно осторожно, избегая как чрезмерной зависимости от России, так и шагов, которые могли бы спровоцировать жесткую реакцию Москвы или создать риски внутренней нестабильности. Не смогут оттолкнуть Россию Примечательно, что ослабление прежней модели влияния России признают и сами кремлевские аналитики. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко говорит о «сломе парадигмы», в рамках которой в Москве долгое время исходили из уверенности, что бывшие советские республики неизбежно останутся на политической орбите России. По его оценке, украинский опыт показал, что вакуум влияния быстро заполняется конкурентами, что вынуждает Москву пересматривать внешнеполитический подход к постсоветскому пространству. В этих условиях Россия, по словам Ярошенко, находится только в начале пути по формированию действительно устойчивых и долгосрочных партнерств в регионе.

Британская журналистка Джоанна Лиллис, много лет работающая в Центральной Азии и живущая в Алматы, отмечает, что Москва прилагает значительные усилия для сохранения своих позиций и, в определенном смысле, регионального доминирования. При этом сами государства Центральной Азии ясно дают понять, что не заинтересованы в разрыве отношений с Россией. Напротив, лидеры ЦА подчеркивают ценность этого партнерства и в ряде случаев даже помогали Москве обходить санкционные ограничения, рассматривая это как элемент взаимной выгоды. Лиллис подчеркивает, что речь идет не о выходе Центральной Азии из российской орбиты, а о стремлении государств региона сместиться ближе к ее периферии, расширяя пространство для маневра. Об этом свидетельствует резкий рост дипломатической активности центральноазиатских стран за пределами российской повестки - саммиты с США, Европейским союзом, а также с арабским миром в формате C5+1. Показательно и то, что в последнее время этот формат фактически трансформируется в C6 с участием Азербайджана, что отражает стремление к более широкой региональной связности. При этом, по словам Лиллис, ни одно государство Центральной Азии не может позволить себе полностью оттолкнуть Россию. Сохранение политического и экономического партнерства, а также взаимодействия в сфере безопасности остается для них объективной необходимостью, продиктованной географией и структурой региональных рисков. Россия отдает экономику Китаю Эдвард Лемон, эксперт по Центральной Азии Техасского университета A&M, обращает внимание на то, что правительства стран региона все активнее ищут альтернативы России, развивая связи с США, Китаем, Турцией, монархиями Персидского залива и Европейским союзом. Параллельно усиливается и внутрирегиональное взаимодействие. По оценке Лемона, страны Центральной Азии стремятся выстраивать многовекторную политику, не принимая сторону какого-либо одного центра силы. При этом Казахстан и Узбекистан, как наиболее крупные и влиятельные государства региона, находятся в наиболее выгодной ситуации для балансирования этих отношений и снижения зависимости от одного партнера. Вместе с тем, Лемон подчеркивает, что говорить о резком снижении политического влияния России явно преждевременно. Регулярные встречи лидеров стран региона с Владимиром Путиным - как в двустороннем формате, так и в рамках Шанхайская организация сотрудничества, ОДКБ и СНГ -демонстрируют, что Москва, даже если ее влияние уже не носит безусловный характер, по-прежнему гармонично встроена в политическую и институциональную архитектуру Центральной Азии. Если и уместно говорить об ослаблении позиций России, то только в экономическом измерении. За последние два десятилетия Китай обогнал РФ по объемам торговли, инвестиций и кредитования.