А ведь Алиев только начал…

Сегодня, 24 декабря, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполняется 64 года. Правящий с 2003 года крупнейшей в Центральной Азии и на Кавказе - с точки зрения геополитического влияния и экономической мощи – страной, Алиев утвердился в правах безальтернативного лидера современного Азербайджана. Первая на постсоветском пространстве успешно реализованная модель преемственной передачи власти оправдала себя не только в свете становления и обеспечения системной стабильности, а также прогнозируемости политической конъюнктуры, но и в аспекте эволюционного развития социально-политического процесса. Во многом феноменальный политический успех И.Алиева был предопределен блестящей победой азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне и успешной антитеррористической операцией в Ханкенди и верхнем Карабахе, положившим конец оккупационной политике Армении и сепаратистским устремлениям армянского населения верхнего Карабаха.

Алиев – политик, воздвигнувший себе нерукотворный памятник. Впервые с начала XIX века президенту-освободителю удалось покончить с целенаправленной политикой сверхдержав, манипулировавших пресловутым «армянским фактором» на Южном Кавказе и устранить перспективу создания новых искусственных армянских квазигосударств на исторических землях Азербайджана. К тому же, впервые за сто лет И.Алиев сумел обеспечить интеграцию исторического региона Азербайджана – Нахчыванской Автономной Республики, которая также сталкивалась с притязаниями «мирового армянства», путем возрождения из исторического пепла «Зангезурского коридора». Спустя век Алиев вернул в политический лексикон, казалось бы, навсегда утерянный и бесценный с точки зрения исторической памяти Зангезур. Еще одна историческая справедливость – упраздненная советской властью Зангезурская провинция, точнее ее восточная часть была освобождена и включена в состав Азербайджанского государства. Историческая победа И.Алиева волею консолидированной позиции азербайджанской общественности закрепила за ним роль безусловного национального лидера. Яркая и полноценная победа во Второй Карабахской войне – новый отсчет времени для азербайджанского общества, создала прочную основу для зарождения суверенной политики азербайджанского государства, укрепив его международную роль и значимость в региональной системе безопасности. Начался процесс трансформации азербайджанского государства в крупную региональную державу со своими национальными приоритетами и международной повесткой. Наряду с успехами во внешней политике, Ильхам Алиев взял курс на модернизацию своей страны, а также перестройку ее политического и социального уклада. Алиев начал ускоренный переход от олигархической формы управления экономикой к формированию правительства гибких технократов. За кратчайший отрезок времени азербайджанскому президенту удалось пересмотреть, и качественно изменить и адаптировать управленческую систему к современным реалиям и вызовам, начать бескомпромиссную борьбу с коррупцией и самоуправством чиновничьего класса. За последние годы были арестованы и задержаны десятки, сотни госчиновников, которые жаждали править по-старому.