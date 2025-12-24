Рык «Львов»

В Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) сыграны заключительные матчи этого года.

В группе «А» действующий чемпион «Сабах» обыграл «Гянджу» - 88:82. Команда Римаса Куртинайтиса занимает 2-е место, а лидирует «Абшерон Лайонс», одолевший во вторник в рамках 11-го тура «Шеки» - 107:82.

Ранее, в 10-м туре, «Львы» выиграли и у «Сабаха», бросив вызов ведущему клубу страны. Сейчас у «Абшерона» 21 очко после 11 матчей. У «Сабаха» 19 очков, но есть игра в запасе. Оба лидера потерпели по одному поражению - друг от друга. ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ «А»

В группе «B» был сыгран один матч. «Серхедчи» легко обыграл «Губу» - 97:78. Здесь уверенно лидирует «Орду», а 2-е место с отрывом занимает «Нахчыван». ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ «B»

Интересно, что самыми результативными баскетболистами чемпионата являются игроки одного из аутсайдеров - «Сумгаита». Американец Кион Клерджот набирает в среднем по 31 очку за игру, а его соотечественник и товарищ по команде Кейрон Лиланд-Джонс - по 23 очка.