USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Рык «Львов»

Последние матчи года в ABL
Отдел спорта
04:00 63

В Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL) сыграны заключительные матчи этого года.

В группе «А» действующий чемпион «Сабах» обыграл «Гянджу» - 88:82. Команда Римаса Куртинайтиса занимает 2-е место, а лидирует «Абшерон Лайонс», одолевший во вторник в рамках 11-го тура «Шеки» - 107:82. 

Ранее, в 10-м туре, «Львы» выиграли и у «Сабаха», бросив вызов ведущему клубу страны. Сейчас у «Абшерона» 21 очко после 11 матчей. У «Сабаха» 19 очков, но есть игра в запасе. Оба лидера потерпели по одному поражению - друг от друга.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ «А»

В группе «B» был сыгран один матч. «Серхедчи» легко обыграл «Губу» - 97:78.

Здесь уверенно лидирует «Орду», а 2-е место с отрывом занимает «Нахчыван».

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ «B»

Интересно, что самыми результативными баскетболистами чемпионата являются игроки одного из аутсайдеров - «Сумгаита». Американец Кион Клерджот набирает в среднем по 31 очку за игру, а его соотечественник и товарищ по команде Кейрон Лиланд-Джонс - по 23 очка.

По ассистам лидирует Джеймс Фрейзер Джуниор из «Абшерон Лайонс». Он отдал 100 результативных передач.

Напомним, в каждой группе команды сыграют в четыре круга, то есть проведут по 20 матчей. Три лучших клуба в группе «А» и одна лучшая команда в группе «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь клубов сыграют в стыковых матчах за право участвовать в 1/4 финала.

Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах
02:29 598
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос
02:11 746
Будни Азербайджана: баранина из Сомали, а говядина из Украины
Будни Азербайджана: баранина из Сомали, а говядина из Украины мы спрашиваем - они отвечают
23 декабря 2025, 20:23 3431
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция
00:26 827
Российская армия продвигается в Донбассе
Российская армия продвигается в Донбассе новое обновление: 01:52
01:52 4215
Четыре документа на столе: Уитакер раскрывает карты по Украине
Четыре документа на столе: Уитакер раскрывает карты по Украине
01:58 820
Российский беспилотник убивает украинцев
Российский беспилотник убивает украинцев объектив haqqin.az
01:11 947
О послании Нетаньяху Эрдогану, или Как Турция смогла переубедить Азербайджан
О послании Нетаньяху Эрдогану, или Как Турция смогла переубедить Азербайджан для haqqin.az комментирует экс-посол Израиля
01:00 1656
Крушение самолета: в Ливии объявили траур, в Анкару летит спецделегация
Крушение самолета: в Ливии объявили траур, в Анкару летит спецделегация видео; обновлено 01:40
01:40 4242
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда
23 декабря 2025, 21:11 3928
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; все еще актуально
23 декабря 2025, 16:45 12311

ЭТО ВАЖНО

Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства
Глубокий кризис азербайджанского цитрусоводства поговорим о наших проблемах
02:29 598
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос
02:11 746
Будни Азербайджана: баранина из Сомали, а говядина из Украины
Будни Азербайджана: баранина из Сомали, а говядина из Украины мы спрашиваем - они отвечают
23 декабря 2025, 20:23 3431
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция
00:26 827
Российская армия продвигается в Донбассе
Российская армия продвигается в Донбассе новое обновление: 01:52
01:52 4215
Четыре документа на столе: Уитакер раскрывает карты по Украине
Четыре документа на столе: Уитакер раскрывает карты по Украине
01:58 820
Российский беспилотник убивает украинцев
Российский беспилотник убивает украинцев объектив haqqin.az
01:11 947
О послании Нетаньяху Эрдогану, или Как Турция смогла переубедить Азербайджан
О послании Нетаньяху Эрдогану, или Как Турция смогла переубедить Азербайджан для haqqin.az комментирует экс-посол Израиля
01:00 1656
Крушение самолета: в Ливии объявили траур, в Анкару летит спецделегация
Крушение самолета: в Ливии объявили траур, в Анкару летит спецделегация видео; обновлено 01:40
01:40 4242
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда
23 декабря 2025, 21:11 3928
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; все еще актуально
23 декабря 2025, 16:45 12311
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться