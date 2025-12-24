В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские

«Ночью двое сотрудников ДПС — лейтенанты полиции 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов — увидели подозрительного мужчину около 37 лет возле служебной машины на Елецкой улице. Они подошли ближе, чтобы задержать неизвестного, и в этот момент произошел взрыв. От полученных ранений двое сотрудников полиции, а также сам преступник погибли», - говорится в сообщении.

Третий погибший в результате взрыва в Москве оказался подрывником, пишут российские СМИ. Именно он, по данным издания, устанавливал СВУ, когда к нему подошли сотрудники полиции для задержания.

«По данному факту Главным следственным управлением СК России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств)», - говорится в сообщении.

Близкий к российским силовикам телеграм-канал «База» пишет, что взрыв прогремел рядом с полицейским участком на улице Елецкой в Орехово-Борисово. Двух пострадавших сотрудников ДПС экстренно госпитализировали. Также местные жители видели мужчину, который лежал рядом с машиной с ранениями ног. Источники Mash и «112» в правоохранительных органах сообщили, что полицейские скончались от полученных травм.

«База» сообщила, что самодельное взрывное устройство было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны пассажирского сиденья, рядом с водителем. По словам собеседника «ВЧК-ОГПУ» в одном из силовых ведомств, около полуночи сотрудники ДПС получили задание задержать подозрительного мужчину и доставить его в отделение полиции. Последний раз они вышли на связь с командиром, когда подъехали к отделению и столкнулись с еще одним подозрительным человеком на парковке. По данным Mash, неизвестный кинул самодельное взрывное устройство в машину и скрылся.

Местный житель рассказал Shot, что за несколько минут до происшествия припарковал свой автомобиль рядом с местом взрыва. Он видел полицейскую «Шкоду», а также подозрительного мужчину в капюшоне и медицинской маске, который заглядывал в припаркованные машины. При этом самого взрыва житель Орехово-Борисово не видел, поскольку в этот момент уже поднимался к себе домой.

Взрыв автомобиля ДПС, как отмечает «Коммерсант», произошел недалеко от места убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова — руководителя управления оперативной подготовки вооруженных сил РФ. Его автомобиль взорвали 22 декабря на Ясеневой улице, бомба, по версии следствия, была заложена под днище машины. СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 статьи 105 УК РФ и статьи 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).