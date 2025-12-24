USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Нефть, золото, серебро... Все растет

10:05 665

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF). Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель выросла на $0,43, или на 0,65%, составив $66,14.

В ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость февральского фьючерса 2025 года на экспорт нефти марки Brent выросла на 0,1%, достигнув $62,44 за баррель.

На товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке цена январского фьючерса на нефть марки WTI также повысилась на 0,14%, составив $58,44 за баррель.

Также на биржах выросли цены фьючерсов на золото. На товарной бирже COMEX в Нью-Йорке цена февральских фьючерсов 2026 года на золото увеличилась на 0,43% и составила $4 524,85 за одну тройскую унцию (31,1 грамма).

На COMEX также выросла цена мартовских фьючерсов 2026 года на серебро — на 1,81%, до $74,428 за одну унцию.

Стоимость фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже преодолела отметку в $2000 за тройскую унцию впервые с 13 декабря 2022 года. По данным на 04:03 по Баку, цена фьючерса на этот драгоценный металл поднялась на 9,43%, до $2003,5 за тройскую унцию. К 05:00 стоимость палладия замедлила рост и находилась на уровне $1 983 за тройскую унцию (+8.31%).

Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
12:16 64
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
12:16 87
Инсайды от Зеленского
Инсайды от Зеленского
12:13 170
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
11:32 338
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета там был глава Генштаба Ливии
11:17 706
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
11:04 1778
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
10:42 2299
Подарок Трампа Пашиняну
Подарок Трампа Пашиняну
10:39 1946
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы видео
10:31 1310
Путин поздравляет Алиева
Путин поздравляет Алиева
10:33 1685
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские видео; обновлено 10:32
10:32 2516

ЭТО ВАЖНО

Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
12:16 64
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
12:16 87
Инсайды от Зеленского
Инсайды от Зеленского
12:13 170
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
11:32 338
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета там был глава Генштаба Ливии
11:17 706
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
11:04 1778
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
10:42 2299
Подарок Трампа Пашиняну
Подарок Трампа Пашиняну
10:39 1946
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы видео
10:31 1310
Путин поздравляет Алиева
Путин поздравляет Алиева
10:33 1685
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские видео; обновлено 10:32
10:32 2516
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться