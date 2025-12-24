Имущество Чубайса арестовали

У Чубайса арестовано имущество «в пределах заявленных исковых требований» в размере почти 12 миллиардов рублей. Также обеспечительные меры приняты в отношении других ответчиков по иску — у бывшего министра экономики и бывшего замгендиректора «Роснано» Якова Уринсона суд арестовал свыше 8 миллиардов рублей, у исполнительного директора компании УК «Роснано» Бориса Подольского — почти 6 миллиардов рублей, пишет ТАСС.

В определении суда говорится, что ответчики «не заинтересованы в сохранении имущества» в России, и у «Роснано» «есть разумные основания полагать», что активы ответчиков «могут быть выведены за пределы» страны после предъявления иска, а судебный процесс «может занять продолжительное время».

При этом суд отметил, что требование об аресте «является лишь предположением о наличии имущества» в отсутствие указания конкретного имущества, пишет РБК. Это именно обеспечительная мера — она принимается судом на то время, пока иск рассматривается по существу.

Адвокат Чубайса Павел Хлюстов отказался от комментариев.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» на протяжении 12 лет — с 2008 года. Он ушел в отставку в декабре 2020 года, а в марте 2022-го уехал из России. Президент России Владимир Путин после отъезда Чубайса говорил, что «в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы», обнаружилась «огромная финансовая дыра».