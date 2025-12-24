Положительные результаты применения современной системы общественного транспорта в Гяндже

USD 1.7000
Начало деятельности компании ООО BakuBus, входящей в AZCON Holding, в Гяндже способствовало внедрению современного подхода к обслуживанию пассажиров и повышению качества услуг городского общественного транспорта.

Так, с 27 сентября компания ООО BakuBus перевезла в Гяндже более 7,7 миллиона пассажиров. Одновременно в рамках внедрения системы безналичной оплаты активное количество пользователей мобильного приложения и физических карт CityCard Azerbaijan превысило 150 тысяч.

Указанные показатели отражают растущее доверие жителей города к услугам общественного транспорта, а также широкое признание пассажирами внедренных современных сервисов и механизмов оплаты.

Полученные результаты демонстрируют эффективность принятых мер по совершенствованию городских транспортных услуг и обеспечению безопасных и комфортных перевозок для пассажиров.

Компания ООО BakuBus продолжит свою деятельность в Гяндже, последовательно развивая услуги общественного транспорта и повышая уровень удовлетворенности пассажиров.

Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
12:16 70
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
12:16 92
Инсайды от Зеленского
Инсайды от Зеленского
12:13 174
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
11:32 339
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета там был глава Генштаба Ливии
11:17 707
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
11:04 1780
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
10:42 2302
Подарок Трампа Пашиняну
Подарок Трампа Пашиняну
10:39 1948
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы видео
10:31 1312
Путин поздравляет Алиева
Путин поздравляет Алиева
10:33 1687
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские видео; обновлено 10:32
10:32 2518

