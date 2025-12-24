Положительные результаты применения современной системы общественного транспорта в Гяндже

Начало деятельности компании ООО BakuBus, входящей в AZCON Holding, в Гяндже способствовало внедрению современного подхода к обслуживанию пассажиров и повышению качества услуг городского общественного транспорта.

Так, с 27 сентября компания ООО BakuBus перевезла в Гяндже более 7,7 миллиона пассажиров. Одновременно в рамках внедрения системы безналичной оплаты активное количество пользователей мобильного приложения и физических карт CityCard Azerbaijan превысило 150 тысяч.