Положительные результаты применения современной системы общественного транспорта в Гяндже

Начало деятельности компании ООО BakuBus, входящей в AZCON Holding, в Гяндже способствовало внедрению современного подхода к обслуживанию пассажиров и повышению качества услуг городского общественного транспорта.
Так, с 27 сентября компания ООО BakuBus перевезла в Гяндже более 7,7 миллиона пассажиров. Одновременно в рамках внедрения системы безналичной оплаты активное количество пользователей мобильного приложения и физических карт CityCard Azerbaijan превысило 150 тысяч.
Указанные показатели отражают растущее доверие жителей города к услугам общественного транспорта, а также широкое признание пассажирами внедренных современных сервисов и механизмов оплаты.
Полученные результаты демонстрируют эффективность принятых мер по совершенствованию городских транспортных услуг и обеспечению безопасных и комфортных перевозок для пассажиров.
Компания ООО BakuBus продолжит свою деятельность в Гяндже, последовательно развивая услуги общественного транспорта и повышая уровень удовлетворенности пассажиров.