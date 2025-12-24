USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы

видео
10:31 1314

В ночь на 24 декабря украинские беспилотники атаковали Тульскую область (Россия), на территории одного из предприятий в городе Ефремове, в районе завода синтетических полимеров произошел пожар. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Как сообщают российские паблики со ссылкой на местных, взрывы начались около 03:20 ночи (около 04:20 утра по Баку). Их по меньшей мере было 10.

На опубликованных в соцсетях видео пожар в районе промышленной зоны города. При этом губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что за ночь сбили 12 украинских беспилотников. В Туле, по его словам, обломки дрона повредили фасад и остекление частного дома. Также он подтвердил, что на территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. Спутники NASA FIRMS также фиксируют пожар на территории предприятия.

Миляев сообщил, что пострадавших нет, «открытое горение локализовано».

«Ефремовский завод синтетического каучука» является одним из первых в РФ производителей синтетического каучука и высокомолекулярного полиизобутилена.

Кроме этого, дроны также долетели и до Москвы. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых за городом беспилотников выросло до трех.

Представитель «Росавиации» тем временем сообщал, что аэропорт «Внуково» ввел ограничения - принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
12:16 74
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
12:16 95
Инсайды от Зеленского
Инсайды от Зеленского
12:13 177
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
11:32 339
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета там был глава Генштаба Ливии
11:17 708
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
11:04 1782
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
10:42 2304
Подарок Трампа Пашиняну
Подарок Трампа Пашиняну
10:39 1948
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы видео
10:31 1315
Путин поздравляет Алиева
Путин поздравляет Алиева
10:33 1687
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские видео; обновлено 10:32
10:32 2518

ЭТО ВАЖНО

Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
12:16 74
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
12:16 95
Инсайды от Зеленского
Инсайды от Зеленского
12:13 177
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
11:32 339
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета там был глава Генштаба Ливии
11:17 708
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
11:04 1782
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
10:42 2304
Подарок Трампа Пашиняну
Подарок Трампа Пашиняну
10:39 1948
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы видео
10:31 1315
Путин поздравляет Алиева
Путин поздравляет Алиева
10:33 1687
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские видео; обновлено 10:32
10:32 2518
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться