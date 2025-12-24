Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы

В ночь на 24 декабря украинские беспилотники атаковали Тульскую область (Россия), на территории одного из предприятий в городе Ефремове, в районе завода синтетических полимеров произошел пожар. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Как сообщают российские паблики со ссылкой на местных, взрывы начались около 03:20 ночи (около 04:20 утра по Баку). Их по меньшей мере было 10.

На опубликованных в соцсетях видео пожар в районе промышленной зоны города. При этом губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что за ночь сбили 12 украинских беспилотников. В Туле, по его словам, обломки дрона повредили фасад и остекление частного дома. Также он подтвердил, что на территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. Спутники NASA FIRMS также фиксируют пожар на территории предприятия.

Миляев сообщил, что пострадавших нет, «открытое горение локализовано».

«Ефремовский завод синтетического каучука» является одним из первых в РФ производителей синтетического каучука и высокомолекулярного полиизобутилена.

Кроме этого, дроны также долетели и до Москвы. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых за городом беспилотников выросло до трех.

Представитель «Росавиации» тем временем сообщал, что аэропорт «Внуково» ввел ограничения - принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».