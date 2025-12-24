USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Путин поздравляет Алиева

10:33 1687

Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму по случаю дня его рождения, сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые искренние поздравления по случаю Дня рождения. Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене», - говорится в телеграмме.

Президент РФ отмечает в своем письме, что «отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Уверен, что и в дальнейшем эти отношения будут развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества, что, несомненно, отвечает интересам российского и азербайджанского народов».

Президент РФ пожелал президенту Азербайджана «здоровья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье».

Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
12:16 75
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
12:16 98
Инсайды от Зеленского
Инсайды от Зеленского
12:13 180
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
11:32 339
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета там был глава Генштаба Ливии
11:17 709
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
11:04 1783
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
10:42 2304
Подарок Трампа Пашиняну
Подарок Трампа Пашиняну
10:39 1949
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы видео
10:31 1315
Путин поздравляет Алиева
Путин поздравляет Алиева
10:33 1688
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские видео; обновлено 10:32
10:32 2518

ЭТО ВАЖНО

Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
12:16 75
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
12:16 98
Инсайды от Зеленского
Инсайды от Зеленского
12:13 180
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
11:32 339
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета там был глава Генштаба Ливии
11:17 709
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
11:04 1783
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
10:42 2304
Подарок Трампа Пашиняну
Подарок Трампа Пашиняну
10:39 1949
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы видео
10:31 1315
Путин поздравляет Алиева
Путин поздравляет Алиева
10:33 1688
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские видео; обновлено 10:32
10:32 2518
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться