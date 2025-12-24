Путин поздравляет Алиева

Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму по случаю дня его рождения, сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые искренние поздравления по случаю Дня рождения. Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене», - говорится в телеграмме.

Президент РФ отмечает в своем письме, что «отношения между нашими странами основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Уверен, что и в дальнейшем эти отношения будут развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества, что, несомненно, отвечает интересам российского и азербайджанского народов».

Президент РФ пожелал президенту Азербайджана «здоровья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье».