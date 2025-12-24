USD 1.7000
Подарок Трампа Пашиняну

10:39 1950

Посол Армении в США Нарек Мкртчян встретился с президентом США Дональдом Трампом, пишут армянские СМИ.

Встреча состоялась на мероприятии в честь недавно назначенных иностранных дипломатов.

«Президент Трамп также особо отметил лидерство премьер-министра Никола Пашиняна и подчеркнул его значимую роль в продвижении мирного процесса. В знак высокой оценки президент Трамп передал премьер-министру Пашиняну подарок с личным автографом.

Трамп же поздравил армянский народ, заявив, что он достоин жить в стабильности и мире. Он подтвердил свою приверженность мирному процессу», — говорится в сообщении.

