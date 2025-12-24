USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Извлекали почки у азербайджанцев и армян

Гражданку Украины отправили из Польши в Казахстан, ее подозревают в торговле человеческими органами, сообщили в генпрокуратуре Казахстана.

Женщину подозревают в том, что в 2017-2018 годах она была участником транснациональной ОПГ, и занималась куплей-продажей органов человека, заявили в ведомстве.

Эта ОПГ, по данным следствия, организовала 56 незаконных сделок с органами живых людей, они проводили трансплантацию в организациях здравоохранения республики.

В марте в Польше задержали украинку, осужденную за участие в международной преступной группе по торговле органами, тогда ее собирались экстрадировать в Казахстан.

По данным польской стороны, преступная группа, в которой участвовала украинка, незаконно извлекла почки у 56 жертв в Казахстане, Армении, Азербайджане, Украине, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Таиланде.

