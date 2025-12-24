Спецпредставитель Трампа поделился с Лукашенко секретом похудения

Спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул во время визитов в Минск и переговоров с президентом страны Александром Лукашенко предлагал тому принять препараты для похудения. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

По словам собеседника WSJ, на одном из ужинов Лукашенко заметил, что приехавший в Беларусь Коул похудел с момента их последней встречи в апреле. Коул в ответ пошутил, что тот принимает «препарат для похудения» — Zepbound.

Как пишет издание, за ужином в целом речь шла о смягчении санкций. В процессе Лукашенко спросил у Коула: «Вы похудели?» «Да», — ответил тот, и объяснил это приемом Zepbound. Коул также передал Лукашенко брошюру компании Eli Lilly — производителя препарата.

Речь об этом препарате у политиков заходила не в первый раз: Лукашенко уже интересовался лекарствами для снижения веса во время визита Коула в Беларусь весной, утверждает WSJ. По словам источника, американский представитель настоятельно посоветовал Лукашенко принять меры по снижению веса.

Лукашенко в частном порядке предложил Коулу закупить у США больше самолетов Boeing при условии снятия санкций с производителей калийных удобрений.

Коул и другие американские переговорщики, как пишет WSJ, сочли, что такая сделка может быть выгодна американским фермерам. Взамен от Минска потребовали освободить значительное количество заключенных.

К середине декабря белорусская сторона освободила 123 заключенных. Американский Минфин, в свою очередь, ослабил санкции в отношении трех белорусских калийных компаний, на долю которых приходится около 4% ВВП Беларуси, пишет WSJ.

Однако впоследствии, как напоминает газета, Лукашенко заявил, выступая в белорусском парламенте, что Минск уже договорился о покупке российских самолетов.

Коул впоследствии выразил мнение, что еще около 1 тыс. заключенных могут быть освобождены Беларусью в ближайшие месяцы. В таком случае можно было бы снять большинство санкций с Минска, говорил он.