«Азерэнержи» снял фильм об Ильхаме Алиеве: «Свет Победы»

Отдел информации
10:54 438

В рамках «Года Конституции и Суверенитета» подготовлен документальный фильм под названием «Свет Победы», посвященный достижениям в сфере электроэнергетики, достигнутым за последние 20 лет в результате деятельности президента Ильхама Алиева.

Фильм создан по заказу ОАО «Азерэнержи», однако не ограничивается лишь вопросами производства и передачи электроэнергии — он также охватывает развитие распределительных сетей в целом, международные энергетические проекты, а также масштабные мероприятия, реализуемые в сфере «зеленой» энергетики.

В фильме, как отмечают создатели, комплексно представлена «продуманная и последовательная энергетическая стратегия» президента Ильхама Алиева. Подчеркивается, что в период его руководства электроэнергетическая отрасль «была не только восстановлена, но и коренным образом модернизирована, превратившись в современную, устойчивую и инновационную энергетическую систему».

Отмечается, что после 2003 года под руководством президента Ильхама Алиева в электроэнергетическом секторе были начаты масштабные реформы, сформирована национальная модель управления, а генерирующие и распределительные сети фактически заново выстроены. Были построены десятки новых электростанций, модернизированы существующие мощности, существенно снижены потери энергии и обеспечена энергетическая безопасность страны.

В фильме последовательно отражены инициативы президента Ильхама Алиева по приведению распределительных сетей в соответствие с современными международными стандартами, замене воздушных линий электропередачи в Баку и регионах на подземные кабельные линии, а также переход к концепции «умного города».

Кроме того, энергетическая инфраструктура, созданная в кратчайшие сроки на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура, представлена как важная составная часть национальной стратегии восстановления.

В документальном фильме стратегия «зеленой» энергетики, проведение COP29, международные энергетические проекты и превращение Азербайджана в регионального энергетического лидера оцениваются как результат долгосрочного стратегического видения президента Ильхама Алиева. Фильм «Свет Победы» представлен как документальная хроника, отражающая успехи в сфере электроэнергетики, самоотверженный труд энергетиков и путь развития современного Азербайджана.

