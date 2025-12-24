Трамп накажет нелояльные телеканалы

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой нескольких американских телеканалов, заявив, что их новостные и развлекательные программы носят исключительно «негативный характер» по отношению к нему и Республиканской партии.

«Если новостные выпуски телеканалов и их вечерние шоу почти на 100% настроены негативно по отношению к президенту Дональду Трампу, движению MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой» - прим. ТАСС) и Республиканской партии, разве их крайне ценные лицензии на вещание не должны быть аннулированы? Я бы сказал - да!» - написал он в Truth Social.

Он также раскритиковал ведущих вечерних развлекательных программ на телеканалах CBS, ABC и NBC, отметив, что их объединяет «отсутствие таланта, высокие зарплаты и крайне низкие рейтинги».