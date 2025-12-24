Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой

Компания Run Oil 23 декабря начала продажу азербайджанского бензина на автозаправочных станциях Армении, сообщает армянская служба «Радио Свобода».

Директор компании «Мега Трейд» Карен Айриян сообщил «Радио Свобода», что бензин продается по цене 430 драмов за литр на всех АЗС Run Oil в разных регионах Армении, включая Ереван, что ниже ранее объявленных 440 драмов.

«Изначально была объявлена предварительная цена, однако после расчетов мы установили цену в 430 драмов», — пояснил Айриян, добавив, что продажа началась лишь накануне вечером по организационным причинам.

По его словам, у компании нет опасений по поводу реализации топлива, иначе она не закупила бы 11 цистерн бензина. По данным издания, аналогичный объем топлива приобрела еще одна армянская компания, однако она до сих пор не раскрывает свое название.