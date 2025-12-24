USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета

там был глава Генштаба Ливии
11:17 713

Турецкие спасатели обнаружили бортовой самописец потерпевшего во вторник вечером катастрофу в районе Анкары самолета, на борту которого находился начальник штаба ВС Ливии Мухаммед аль-Хаддад. Об этом сообщил в эфире телеканала TRT Haber глава МВД Турции Али Ерликая, который побывал с инспекцией на месте ЧП.

«Черный ящик был найден в 02:45 в среду по местному времени (03:45 по Баку). Проводится всестороннее расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время», - сказал он.

По данным министра, самолет Falcon 50 вылетел из анкарского аэропорта Эсенбога в Триполи во вторник в 20:17 по местному времени. В 20:32 экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации на борту и возвращении в аэропорт. Связь с бортом прервалась в 20:36. Обломки самолета были обнаружены в 22:00 в районе Хаймана в провинции Анкара. На борту находились восемь человек, в том числе пять ливийских военных.

Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
12:16 99
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
12:16 109
Инсайды от Зеленского
Инсайды от Зеленского
12:13 197
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
11:32 342
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета там был глава Генштаба Ливии
11:17 714
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
11:04 1800
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
10:42 2315
Подарок Трампа Пашиняну
Подарок Трампа Пашиняну
10:39 1954
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы видео
10:31 1317
Путин поздравляет Алиева
Путин поздравляет Алиева
10:33 1692
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские видео; обновлено 10:32
10:32 2525

