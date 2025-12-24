Проблемы с F-35

Согласно результатам аудита, средний коэффициент готовности F-35 в течение 2024 финансового года составлял лишь половину от необходимого уровня. Основной причиной низких показателей называют то, что Пентагон «не привлекал Lockheed Martin к ответственности за неудовлетворительную работу, связанную с обслуживанием F-35».

Управление генерального инспектора Министерства обороны США заявило о ненадлежащем техническом обслуживании истребителей F-35 компанией Lockheed Martin, из-за чего флот самых современных самолетов-невидимок мог выполнять задачи лишь 50% времени. Об этом сообщает Bloomberg.

В отчете отмечается, что техническое обслуживание, которое проводила компания, часто не соответствовало даже «минимальным техническим требованиям». Несмотря на это, Министерство обороны США выплатило Lockheed Martin 1,7 миллиарда долларов без каких-либо экономических корректировок или штрафных санкций.

Представитель Lockheed Martin в ответ заявил, что компания уже работает над исправлением ситуации. «В начале года мы разработали план устранения первопричин проблем с эксплуатационной готовностью F-35», – говорится в заявлении представителя компании.

В компании уточнили, что этот план предусматривает приобретение дополнительных запасных частей и совершенствование «практик технического обслуживания». Также в Lockheed отметили, что новый контракт на обслуживание создает для производителя стимулы для улучшения «боевой готовности флота».

Программа F-35 стоимостью 2 триллиона долларов является самой дорогой закупкой в истории Пентагона. В последние годы проект сталкивается с многочисленными проблемами, среди которых производственные дефекты, неисправности двигателей и низкая надежность техники. В июне ВВС США были вынуждены сократить вдвое заказ на F-35 на 2026 год из-за значительного роста стоимости модернизации авионики.

В сентябре Счетная палата США обнародовала отчет, в котором критиковала Пентагон за выплату бонусов Lockheed за соблюдение сроков, хотя компания поставляла самолеты с опозданием на два месяца, а многие борта имели технические недостатки.

Президент США Дональд Трамп также усилил давление на ключевых оборонных подрядчиков, требуя от них инвестировать средства в инновации, а не тратить их на выкуп собственных акций и вознаграждения топ-менеджмента.