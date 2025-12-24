Рой российских дронов над Украиной

USD 1.7000
В ночь на 24 декабря Россия атаковала территорию Украины 116 ударными беспилотниками. Воздушные силы ВСУ обезвредили 60 из них, есть попадания на 19 локациях, сообщают украинские СМИ со ссылкой на военное ведомство.

Во время атаки ВС России применили ударные беспилотники «Шахед», «Гербера» и БПЛА других типов. Запуски фиксировали с нескольких направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Орел и Приморско-Ахтарск (РФ), а также из Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым. По подсчетам представителей Воздушных сил ВСУ (ПС ВСУ), около 90 из них были «Шахедами».

Отмечается, что значительное количество ударных БПЛА российские войска направили на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 (10:30 по Баку) противовоздушной обороной сбито/подавлено 60 вражеских БПЛА типа «Шахед», «Гербера» и дронов других типов на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксировано попадание 48 ударных БПЛА на 19 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. 

Ранее российские дроны атаковали важный энергообъект в Черниговском районе, часть Чернигова обесточена. Также в Чернигове российский беспилотник попал в многоэтажку.

