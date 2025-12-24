Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости

Матери шехидов из Апшеронского района пишут послания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения. В посланиях отмечается, что победа в 44-дневной войне под руководством Алиева сделала Азербайджан «победителем, страной с высоко поднятой головой, слово которой имеет вес».

В одном из посланий отмечается, что Ильхам Алиев «претворил в реальность все идеи общенационального лидера Гейдара Алиева, касающиеся государственности и независимости.

Матери шехидов отмечают также широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных территориях, строительство новых городов, сел и дорог на месте руин, оставшихся после армянской оккупации.

Кроме того, в посланиях отмечаются заслуги президента Азербайджана по увековечению памяти воинов, отдавших свои жизни за восстановление территориальной целостности страны.

В завершение матери шехидов желают президенту «крепкого здоровья, долгой жизни и еще больших успехов на почетном пути руководства страной».