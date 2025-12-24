USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Америка не впускает европейцев

11:52 444

Госдепартамент США запрещает въезд пятерым европейцам, которых Белый дом считает ответственными за давление на американские технологические компании с целью цензуры. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Слишком долго идеологи в Европе возглавляли организованные попытки принудить американские платформы наказывать за американские точки зрения, которые им не нравятся», — написал Рубио в соцсети X. Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа «больше не будет терпеть эти вопиющие акты экстерриториальной̆ цензуры».

Европейцев, попавших под санкции, перечислила в серии постов в соцсети X заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс.

Один из них — бывший еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, которого Роджерс назвала «главным идеологом» европейского Закона о цифровых услугах (DSA), обязывающего модерировать контент в соцсетях. Роджерс обвинила Бретона в том, что он направил письмо Илону Маску за несколько часов до интервью того с Дональдом Трампом и пригрозил соцсети X «полным применением» санкций в рамках DSA. 

Остальные четверо — исполнительный директор Центра по борьбе с цифровой ненавистью (CCDH) Имран Ахмед, глава британской организации Global Disinformation Index Клэр Мелфорд и руководительницы немецкой организации HateAid Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон.

Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
12:16 105
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
12:16 116
Инсайды от Зеленского
Инсайды от Зеленского
12:13 205
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
11:32 345
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета там был глава Генштаба Ливии
11:17 715
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
11:04 1806
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
10:42 2322
Подарок Трампа Пашиняну
Подарок Трампа Пашиняну
10:39 1959
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы видео
10:31 1319
Путин поздравляет Алиева
Путин поздравляет Алиева
10:33 1695
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские видео; обновлено 10:32
10:32 2531

ЭТО ВАЖНО

Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
12:16 105
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
12:16 116
Инсайды от Зеленского
Инсайды от Зеленского
12:13 205
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
Матери шехидов пишут Алиеву: Вы превратили наши слезы в чувство гордости
11:32 345
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета
Найден черный ящик упавшего близ Анкары самолета там был глава Генштаба Ливии
11:17 715
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
Армяне продают азербайджанский бензин со скидкой
11:04 1806
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
Извлекали почки у азербайджанцев и армян
10:42 2322
Подарок Трампа Пашиняну
Подарок Трампа Пашиняну
10:39 1959
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы
Дроны атаковали Тульскую область и долетели до Москвы видео
10:31 1319
Путин поздравляет Алиева
Путин поздравляет Алиева
10:33 1695
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские
В Москве подорвали машину ДПС: погибли полицейские видео; обновлено 10:32
10:32 2531
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться