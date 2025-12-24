Америка не впускает европейцев

Госдепартамент США запрещает въезд пятерым европейцам, которых Белый дом считает ответственными за давление на американские технологические компании с целью цензуры. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Слишком долго идеологи в Европе возглавляли организованные попытки принудить американские платформы наказывать за американские точки зрения, которые им не нравятся», — написал Рубио в соцсети X. Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа «больше не будет терпеть эти вопиющие акты экстерриториальной̆ цензуры».

Европейцев, попавших под санкции, перечислила в серии постов в соцсети X заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс.

Один из них — бывший еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, которого Роджерс назвала «главным идеологом» европейского Закона о цифровых услугах (DSA), обязывающего модерировать контент в соцсетях. Роджерс обвинила Бретона в том, что он направил письмо Илону Маску за несколько часов до интервью того с Дональдом Трампом и пригрозил соцсети X «полным применением» санкций в рамках DSA.

Остальные четверо — исполнительный директор Центра по борьбе с цифровой ненавистью (CCDH) Имран Ахмед, глава британской организации Global Disinformation Index Клэр Мелфорд и руководительницы немецкой организации HateAid Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон.