USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Новость дня
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Президент «Фенербахче» употреблял кокаин

обновлено 21:12
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
21:12 1962

В рамках дела об употреблении наркотиков известными людьми в Турции президент футбольного клуба «Фенербахче» Садеттин Саран был задержан жандармерией по обвинениям в «употреблении наркотических средств», а также в «содействии и подстрекательстве к употреблению наркотиков».

Ранее находившийся под следствием Саран получил положительный результат наркотического теста.

*** 12:16 

В Турции продолжается расследование по делу о наркотиках, проводимое Следственным бюро по борьбе с контрабандой, наркотиками и экономическими преступлениями прокуратуры Стамбула.

В рамках расследования были обнародованы результаты анализов президента футбольного клуба «Фенербахче» Садеттина Сарана, который сдал образцы крови и волос в Институт судебно-медицинской экспертизы.

В ходе исследования образца волос Сарана, направленного в Институт судебно-медицинской экспертизы в рамках расследования, было установлено, что он употреблял кокаин.

В то же время результаты анализов его крови, мочи и ногтей оказались отрицательными. Отчет был направлен в прокуратуру Стамбула.

Ранее сообщалось о громких арестах знаменитостей в Турции по делу об употреблении наркотиков. В числе прочих была задержана известная телеведущая Эла Румейса Джебеджи. Особое внимание привлекла ее переписка сексуального характера с президентом футбольного клуба «Фенербахче» Сааддеттином Сараном. В одном из фрагментов Саран спрашивает: «У тебя осталось то вещество?», на что ведущая отвечает: «Откуда оно возьмется, господин президент? Я же не Эскобар».

Вызванный на допрос Саран не стал отрицать личную связь с Румейсой Джебеджи, однако заявил, что наркотики не употребляет, а переписка была шуткой, связанной с фильмом, который они смотрели вместе. Президент «Фенербахче» был отпущен под подписку о невыезде, его анализы крови в данный момент находятся на экспертизе.

Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин обновлено 21:12
21:12 1963
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
18:25 4163
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
20:20 1094
Звонок Эрдогана Алиеву
Звонок Эрдогана Алиеву
19:58 841
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL фото
19:26 2389
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
19:13 2088
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России фото
18:56 906
США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 3204
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 8879
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9902
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 2207

ЭТО ВАЖНО

Президент «Фенербахче» употреблял кокаин
Президент «Фенербахче» употреблял кокаин обновлено 21:12
21:12 1963
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка…
Кипит котел: упал самолет под Анкарой, разгорается нефтяная схватка… главная тема
18:25 4163
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
Зеленский рассказал, как Китай помогает бомбить Украину
20:20 1094
Звонок Эрдогана Алиеву
Звонок Эрдогана Алиеву
19:58 841
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL
В Чечне открыли памятник жертвам крушения самолета AZAL фото
19:26 2389
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
Орбан назвал «виновников» войны в Украине
19:13 2088
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России
Глава Международной организации гражданской обороны с официальным визитом в России фото
18:56 906
США заявили о согласии Азербайджана
США заявили о согласии Азербайджана
18:35 3204
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…»
Ильхам Алиев: «Первое предложение поступило от нас…» добавлено фото; обновлено 17:48
17:48 8879
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица; все еще актуально
03:41 9902
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
Дело главы азербайджанской диаспоры рассмотрят повторно
18:12 2207
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться