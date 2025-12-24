Президент «Фенербахче» употреблял кокаин

В рамках дела об употреблении наркотиков известными людьми в Турции президент футбольного клуба «Фенербахче» Садеттин Саран был задержан жандармерией по обвинениям в «употреблении наркотических средств», а также в «содействии и подстрекательстве к употреблению наркотиков».

В Турции продолжается расследование по делу о наркотиках, проводимое Следственным бюро по борьбе с контрабандой, наркотиками и экономическими преступлениями прокуратуры Стамбула.

В рамках расследования были обнародованы результаты анализов президента футбольного клуба «Фенербахче» Садеттина Сарана, который сдал образцы крови и волос в Институт судебно-медицинской экспертизы.

В ходе исследования образца волос Сарана, направленного в Институт судебно-медицинской экспертизы в рамках расследования, было установлено, что он употреблял кокаин.

В то же время результаты анализов его крови, мочи и ногтей оказались отрицательными. Отчет был направлен в прокуратуру Стамбула.

Ранее сообщалось о громких арестах знаменитостей в Турции по делу об употреблении наркотиков. В числе прочих была задержана известная телеведущая Эла Румейса Джебеджи. Особое внимание привлекла ее переписка сексуального характера с президентом футбольного клуба «Фенербахче» Сааддеттином Сараном. В одном из фрагментов Саран спрашивает: «У тебя осталось то вещество?», на что ведущая отвечает: «Откуда оно возьмется, господин президент? Я же не Эскобар».

Вызванный на допрос Саран не стал отрицать личную связь с Румейсой Джебеджи, однако заявил, что наркотики не употребляет, а переписка была шуткой, связанной с фильмом, который они смотрели вместе. Президент «Фенербахче» был отпущен под подписку о невыезде, его анализы крови в данный момент находятся на экспертизе.