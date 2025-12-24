Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 24 декабря приняли участие в открытии парка Победы в городе Ханкенди, информирует официальный сайт главы государства.

Спецпредставитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу государства об условиях, созданных в парке.

Парк Победы общей площадью 9 гектаров был заложен президентом Ильхамом Алиевым в феврале этого года. От входа в парк к Триумфальной арке ведут 44 ступени. Надписи на установленных в их центральной части досках рассказывают о ходе войны, в том числе приводятся названия освобожденных населенных пунктов. На досках также приведены данные об итогах проведенной в 2023 году антитеррористической операции.

Высота Триумфальной арки составляет символические 44 метра, что соответствует числу дней Отечественной войны. Строение состоит из 10 этажей и террасы. На террасе, как символ Дня Победы, конструкция в виде цифры восемь. На девятом этаже создан выставочно-экспозиционный зал «Галерея Победы».

На территории парка проведены широкомасштабные работы по благоустройству, созданы фонтаны, установлены системы освещения и музыкального сопровождения. При строительстве особое внимание уделялось защите существующих деревьев. В целом в парке высажено более 500 деревьев и свыше 11 тысяч кустарников и цветов.