Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 24 декабря приняли участие в открытии парка Победы в городе Ханкенди, информирует официальный сайт главы государства. 

Спецпредставитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу государства об условиях, созданных в парке.

Парк Победы общей площадью 9 гектаров был заложен президентом Ильхамом Алиевым в феврале этого года. От входа в парк к Триумфальной арке ведут 44 ступени. Надписи на установленных в их центральной части досках рассказывают о ходе войны, в том числе приводятся названия освобожденных населенных пунктов. На досках также приведены данные об итогах проведенной в 2023 году антитеррористической операции.

Высота Триумфальной арки составляет символические 44 метра, что соответствует числу дней Отечественной войны. Строение состоит из 10 этажей и террасы. На террасе, как символ Дня Победы, конструкция в виде цифры восемь. На девятом этаже создан выставочно-экспозиционный зал «Галерея Победы».

На территории парка проведены широкомасштабные работы по благоустройству, созданы фонтаны, установлены системы освещения и музыкального сопровождения. При строительстве особое внимание уделялось защите существующих деревьев. В целом в парке высажено более 500 деревьев и свыше 11 тысяч кустарников и цветов.

* * * 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии 2-го жилого комплекса в городе Агдаме и встретились с переселившимися жителями.

Китай рассчитывает взять Тайвань за год
Китай рассчитывает взять Тайвань за год обновлено 15:24
15:24 596
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 2505
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами из заявлений Кремля
14:54 552
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
14:28 977
Кремль о российских базах в Сирии
Кремль о российских базах в Сирии обновлено 14:25
14:25 1227
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:21
14:21 5898
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос; все еще актуально
02:11 5173
Зеленский идет на большие уступки
Зеленский идет на большие уступки обновлено 15:03
15:03 4787
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция; все еще актуально
00:26 2452
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица
03:41 8987
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда; все еще актуально
23 декабря 2025, 21:11 6084

