Зеленский идет на большие уступки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности пойти на серьезные уступки ради прекращения войны, сообщает Newsweek.

По словам Зеленского, Киев допускает возможность вывода украинских войск из Донбасса и создания на этой территории демилитаризованной свободной экономической зоны при условии, что Россия предпримет зеркальные шаги. Издание отмечает, что подобное заявление является значительной уступкой со стороны украинского руководства, поскольку речь идет о регионе, от контроля над которым Киев ранее категорически отказывался. В Newsweek подчеркивают, что инициатива Зеленского отражает стремление найти политическое решение затяжного конфликта, несмотря на высокие внутриполитические и внешнеполитические риски.

*** 13:50 Украина не откажется от перспективы вступления в НАТО, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Это соглашение сторон: Америка, Украина, Европа и Россия. По нашему мнению, это выбор членов НАТО - принять Украину или нет. А наш выбор сделан. Они хотят отдельно договариваться – НАТО и Россия о будущем. И я думаю, что в этих отдельных договоренностях они и будут поднимать вопрос украинского членства в НАТО. Но все равно это договоренность кого-то с кем-то, а не наша. И я думаю, что это очень важно для будущего Украины», - сказал украинский лидер во время встречи с журналистами во вторник. Зеленский также подчеркнул, что Украина проведет выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения. По его словам, в Москву была отправлена версия, в которой выборы обещают провести сразу после заключения мирного договора. Зеленский выразил надежду, что Россия ответит на последний проект мирного плана сегодня. Он отметил, что ответ будет получен после того, как США, участвующие в переговорах, обсудят этот вопрос с Россией. Президент также сообщил, что по проекту соглашения за Запорожскую АЭС будут совместно отвечать Украина, США и Россия. Однако Украина считает такой вариант неподходящим и не вполне реалистичным.

*** 12:47 На сегодня Украина не видит подготовки США к снятию санкций с России, но ситуация может измениться. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, комментируя потенциальное мирное соглашение.