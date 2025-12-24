USD 1.7000
«Взять и отменить» мобилизацию не получится

13:25 1538

По словам украинского президента Владимира Зеленского, после подписания мирного соглашения между Украиной, США, РФ и Европой мобилизацию в Украине могут отменить или проводить частично. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщают украинские СМИ.

«Мобилизацию можно трансформировать или не делать в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а, может, делать частично и частично демобилизовать людей», — отметил Зеленский.

«Самое главное — не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции. Это очень опасно», — добавил он.

Зеленский, комментируя невозможность быстрого проведения парламентских и местных выборов, также допустил, что после подписания мирного соглашения военное положение нельзя будет сразу отменить — оно может длиться, например, полгода или несколько месяцев.

Один из пунктов проекта мирного соглашения предусматривает, что после того как все стороны согласятся с ним, полное прекращение огня вступит в силу немедленно.

Ранее сообщалось, что Зеленский впервые озвучил все 20 пунктов проекта мирного плана, который США, Украина и Россия обсуждают уже второй месяц. Кроме мирного плана, по его словам, есть еще три документа и приложения по направлениям. Два из них касаются гарантий безопасности: одно соглашение между Украиной, США и Европой, а второе — между Украиной и США. Четвертый документ, проработанный со Штатами, касается восстановления Украины и содержит видение развития до 2040 года.

