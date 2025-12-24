Европа рушит сделку с Трампом

Евросоюз снизил объемы расходов на закупку нефти и газа из США, несмотря на достигнутые с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом договоренности о приобретении американских энергоресурсов на сотни миллиардов долларов. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, за последние четыре месяца ЕС сократил расходы на закупку американских энергоносителей на 7%, несмотря на ранее заявленные планы приобрести у США нефть и газ на сумму $750 млрд в течение трех лет.

Как отмечает FT со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании Kpler, в 2025 году страны ЕС импортировали из Соединенных Штатов нефть и сжиженный природный газ (СПГ) на $29,6 млрд. При этом, несмотря на достигнутые договоренности с Вашингтоном, снижение мировых цен на нефть и газ привело к уменьшению стоимости импорта из США по сравнению с прошлым годом. Руководящий сотрудник Kpler Джиллиан Боккара указывает, что решения о закупках энергоносителей принимаются исходя из экономической целесообразности, а не политических договоренностей. По ее словам, соглашение призвано прежде всего снизить риски, связанные с американскими пошлинами, однако в первоначальном виде оно работать не будет.

Согласно условиям тарифного соглашения, подписанного летом президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, ЕС согласился на введение Соединенными Штатами односторонних пошлин в размере 15% на весь европейский импорт и взял на себя ряд финансовых обязательств, включая закупку американских энергоресурсов на $750 млрд в течение трех лет. Как отмечают европейские эксперты, для выполнения этих условий ЕС необходимо увеличить долю поставок из США в структуре импорта энергоносителей примерно до двух третей от общего объема закупок.