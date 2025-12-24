USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Европа рушит сделку с Трампом

13:28 1394

Евросоюз снизил объемы расходов на закупку нефти и газа из США, несмотря на достигнутые с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом договоренности о приобретении американских энергоресурсов на сотни миллиардов долларов. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, за последние четыре месяца ЕС сократил расходы на закупку американских энергоносителей на 7%, несмотря на ранее заявленные планы приобрести у США нефть и газ на сумму $750 млрд в течение трех лет.

Как отмечает FT со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании Kpler, в 2025 году страны ЕС импортировали из Соединенных Штатов нефть и сжиженный природный газ (СПГ) на $29,6 млрд. При этом, несмотря на достигнутые договоренности с Вашингтоном, снижение мировых цен на нефть и газ привело к уменьшению стоимости импорта из США по сравнению с прошлым годом. Руководящий сотрудник Kpler Джиллиан Боккара указывает, что решения о закупках энергоносителей принимаются исходя из экономической целесообразности, а не политических договоренностей. По ее словам, соглашение призвано прежде всего снизить риски, связанные с американскими пошлинами, однако в первоначальном виде оно работать не будет.

Согласно условиям тарифного соглашения, подписанного летом президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, ЕС согласился на введение Соединенными Штатами односторонних пошлин в размере 15% на весь европейский импорт и взял на себя ряд финансовых обязательств, включая закупку американских энергоресурсов на $750 млрд в течение трех лет. Как отмечают европейские эксперты, для выполнения этих условий ЕС необходимо увеличить долю поставок из США в структуре импорта энергоносителей примерно до двух третей от общего объема закупок.

Китай рассчитывает взять Тайвань за год
Китай рассчитывает взять Тайвань за год обновлено 15:24
15:24 597
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 2512
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами из заявлений Кремля
14:54 552
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
14:28 979
Кремль о российских базах в Сирии
Кремль о российских базах в Сирии обновлено 14:25
14:25 1230
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:21
14:21 5900
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос; все еще актуально
02:11 5173
Зеленский идет на большие уступки
Зеленский идет на большие уступки обновлено 15:03
15:03 4799
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция; все еще актуально
00:26 2452
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица
03:41 8989
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда; все еще актуально
23 декабря 2025, 21:11 6084

ЭТО ВАЖНО

