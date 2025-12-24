Детские паралимпийские игры состоялись при поддержке Azercell

Очередные Детские паралимпийские игры состоялись в Сумгаитском паралимпийском спортивном комплексе Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения. Мероприятие было организовано Национальным паралимпийским комитетом Азербайджанской Республики при поддержке Министерства молодежи и спорта и ООО Azercell Telecom.

В этом году паралимпийские игры прошли в более широком масштабе. В состязаниях приняли участие 130 олимпийцев, которые соревновались в восьми видах спорта. Соревнования проводились в таких категориях, как пара-дзюдо, пара-тхэквондо, пара-пауэрлифтинг, пара-плавание, пара-бадминтон, пара-настольный теннис, пара-стрельба из лука и бочча. После финальных состязаний состоялось награждение победителей.

Главной целью Детских паралимпийских игр является создание благоприятных условий для развития инклюзивного спорта в стране, раскрытие потенциала детей с ограниченными возможностями и содействие воспитанию нового поколения паралимпийцев.

ООО Azercell Telecom поддерживает детское паралимпийское движение с 2014 года. Благодаря постоянной поддержке компании расширилась сфера деятельности Детского паралимпийского комитета и сотни детей получили возможность заниматься спортом. Способствуя развитию паралимпийского движения в стране, эта инициатива оказала положительное влияние на физическое и психологическое развитие детей, и способствовала их более активной интеграции в общество.