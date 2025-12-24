USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Детские паралимпийские игры состоялись при поддержке Azercell

13:26 240

Очередные Детские паралимпийские игры состоялись в Сумгаитском паралимпийском спортивном комплексе Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения. Мероприятие было организовано Национальным паралимпийским комитетом Азербайджанской Республики при поддержке Министерства молодежи и спорта и ООО Azercell Telecom.

В этом году паралимпийские игры прошли в более широком масштабе. В состязаниях приняли участие 130 олимпийцев, которые соревновались в восьми видах спорта. Соревнования проводились в таких категориях, как пара-дзюдо, пара-тхэквондо, пара-пауэрлифтинг, пара-плавание, пара-бадминтон, пара-настольный теннис, пара-стрельба из лука и бочча. После финальных состязаний состоялось награждение победителей.

Главной целью Детских паралимпийских игр является создание благоприятных условий для развития инклюзивного спорта в стране, раскрытие потенциала детей с ограниченными возможностями и содействие воспитанию нового поколения паралимпийцев.

ООО Azercell Telecom поддерживает детское паралимпийское движение с 2014 года. Благодаря постоянной поддержке компании расширилась сфера деятельности Детского паралимпийского комитета и сотни детей получили возможность заниматься спортом. Способствуя развитию паралимпийского движения в стране, эта инициатива оказала положительное влияние на физическое и психологическое развитие детей, и способствовала их более активной интеграции в общество.

Китай рассчитывает взять Тайвань за год
Китай рассчитывает взять Тайвань за год обновлено 15:24
15:24 598
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 2513
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами из заявлений Кремля
14:54 552
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
14:28 980
Кремль о российских базах в Сирии
Кремль о российских базах в Сирии обновлено 14:25
14:25 1230
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:21
14:21 5901
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос; все еще актуально
02:11 5173
Зеленский идет на большие уступки
Зеленский идет на большие уступки обновлено 15:03
15:03 4801
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция; все еще актуально
00:26 2453
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица
03:41 8989
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда; все еще актуально
23 декабря 2025, 21:11 6084
