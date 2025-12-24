Папа «опечален» отказом России

Папа Римский Лев расстроен отказом России от рождественского перемирия в войне с Украиной. Об этом понтифик сообщил журналистам возле своей резиденции в Кастель-Гандольфо, передает Reuters.

«Среди вещей, которые вызывают у меня большую печаль, является то, что, судя по всему, Россия отказалась от просьбы о перемирии», – сказал Папа.

«Я еще раз призываю людей доброй воли уважать хотя бы Рождество как день мира», – сказал понтифик, добавив, что «возможно, они нас послушают и хотя бы на 24 часа во всем мире воцарится мир».

На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Москва относится к предложению Берлина о рождественском перемирии, заявил: «Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны».