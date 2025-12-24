USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Кремль о российских базах в Сирии

обновлено 14:25
14:25 1230

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по вопросу, встречался ли Владимир Путин с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани и обсуждалась ли на переговорах судьба российских военных баз. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Этот вопрос оставляю без комментариев», – заявил Песков журналистам.

16 октября пресс-секретарь президента РФ отмечал, что судьба российских военных баз в Сирии обсуждалась на переговорах Путина с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа, однако подробности тогда не раскрывались.

*** 14:02

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани в Москве прошла конструктивно и затронула как двусторонние, так и региональные вопросы. Об этом сообщает ТАСС.

«Знаю, что вчера у вас состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным, в ходе которого обсуждались и двусторонние вопросы, и ситуация в регионе, и практические задачи по обеспечению ключевого вопроса суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», – сказал Лавров, открывая переговоры с сирийским коллегой.

Он подчеркнул, что торгово-экономические отношения Москвы и Дамаска будут продолжать развиваться на прочном фундаменте, заложенном в прошлые десятилетия. «Достигнуты принципиальные договоренности о том, как развивать наши торгово-экономические связи к обоюдной выгоде на основе того фундамента, который был заложен в прошлые десятилетия. Такая регулярная сверка часов, возможность для которой дает ваш визит, весьма полезна», – отметил министр.

По словам Лаврова, Россия остается «безусловно приверженной суверенитету, территориальной целостности и независимости Сирии».

В свою очередь Шейбани отметил, что Дамаск стремится выстраивать сбалансированные отношения со всеми странами.

«Сегодня российско-сирийские отношения входят в новый этап», – подчеркнул он.

По словам сирийского министра, за прошедший год Дамаску удалось добиться значительных успехов в разных сферах.

«Прежде всего, этот год ознаменовался завершением войны, которая длилась 14 лет. Самый главный успех, которого мы достигли за прошедший год, – это снятие санкций с Сирии, и сейчас мы занимаемся ее восстановлением», – уточнил Шейбани.

Он добавил, что за этот период сирийские власти сумели остановить распространение наркотиков и сейчас активно привлекают инвестиции в экономику для создания рабочих мест. «Это также является одной из тем нашего двустороннего сотрудничества», – отметил дипломат.

