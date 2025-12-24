USD 1.7000
Новость дня
Российские дроны ударили по «Укрнафте»

Вторая атака за два дня
14:08 571

Россия второй раз за два дня атаковала производственные объекты «Укрнафты» - крупнейшей нефте- и газодобывающей компании Украины. В результате ударов работа оборудования остановлена. Об этом сообщают украинские СМИ.

Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий на странице в Facebook сообщил, что за два дня Россия направила на объекты «Укрнафты» почти 100 «шахедов».

«Второй день подряд Россия целенаправленно атакует нефтегазовую инфраструктуру. Есть критические разрушения. Работа оборудования остановлена», - отметил Корецкий.

Он добавил, что спасатели и специалисты компании работают над ликвидацией последствий российских атак на нефтегазовую инфраструктуру.

«Сразу после этого начнутся восстановительные работы», - подытожил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

23 декабря Россия в очередной раз атаковала энергосистему Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, во время обстрела РФ запустила по Украине более 650 дронов и десятки ракет.

В этот же день РФ ударила по нефтегазовой инфраструктуре Украины. По словам главы НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого, во время ночной комбинированной атаки россияне нанесли удары по производственным объектам «Укрнафты», из-за чего работа оборудования была приостановлена. 

Удары российской армии по газовой инфраструктуре Украины, по неофициальным данным, уже уничтожили примерно 60% газового производства.

Китай рассчитывает взять Тайвань за год
Китай рассчитывает взять Тайвань за год обновлено 15:24
15:24 599
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 2517
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами из заявлений Кремля
14:54 553
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
14:28 985
Кремль о российских базах в Сирии
Кремль о российских базах в Сирии обновлено 14:25
14:25 1231
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:21
14:21 5904
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос; все еще актуально
02:11 5173
Зеленский идет на большие уступки
Зеленский идет на большие уступки обновлено 15:03
15:03 4810
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция; все еще актуально
00:26 2453
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица
03:41 8990
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда; все еще актуально
23 декабря 2025, 21:11 6086
