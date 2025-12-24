Российские дроны ударили по «Укрнафте»

Россия второй раз за два дня атаковала производственные объекты «Укрнафты» - крупнейшей нефте- и газодобывающей компании Украины. В результате ударов работа оборудования остановлена. Об этом сообщают украинские СМИ.

Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий на странице в Facebook сообщил, что за два дня Россия направила на объекты «Укрнафты» почти 100 «шахедов».

«Второй день подряд Россия целенаправленно атакует нефтегазовую инфраструктуру. Есть критические разрушения. Работа оборудования остановлена», - отметил Корецкий.

Он добавил, что спасатели и специалисты компании работают над ликвидацией последствий российских атак на нефтегазовую инфраструктуру.

«Сразу после этого начнутся восстановительные работы», - подытожил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

23 декабря Россия в очередной раз атаковала энергосистему Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, во время обстрела РФ запустила по Украине более 650 дронов и десятки ракет.

В этот же день РФ ударила по нефтегазовой инфраструктуре Украины. По словам главы НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого, во время ночной комбинированной атаки россияне нанесли удары по производственным объектам «Укрнафты», из-за чего работа оборудования была приостановлена.

Удары российской армии по газовой инфраструктуре Украины, по неофициальным данным, уже уничтожили примерно 60% газового производства.