Пентагон об уязвимости США перед союзом России и Китая

Документ подготовлен по поручению Конгресса и опубликован впервые со времен второго президентского срока Дональда Трампа.

Армия КНР проводит «историческое наращивание военной мощи», что делает США «все более уязвимыми», отмечает Bloomberg со ссылкой на новый доклад Пентагона о возможностях ВС Китая.

В докладе отмечается, что КНР совместно с Россией продолжает укреплять стратегическое партнерство, направленное на противодействие США. По данным Пентагона, китайская армия обладает «большим и постоянно растущим арсеналом», включая ядерное, морское, обычное дальнобойное, кибер- и космическое оружие.

Пентагон также указывает, что Китай стремится иметь более 1000 ядерных боеголовок к 2030 году. По сведениям оборонного ведомства, в северной части страны развернуто свыше ста межконтинентальных баллистических ракет DF-31, размещенных в трех шахтах.

В ответ представитель МИД КНР охарактеризовал доклад как попытку «очернить Китай и намеренно ввести в заблуждение международное сообщество». Посольство страны в Вашингтоне подчеркнуло, что Китай придерживается оборонительной ядерной стратегии.