Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Пентагон об уязвимости США перед союзом России и Китая

14:12 457

Армия КНР проводит «историческое наращивание военной мощи», что делает США «все более уязвимыми», отмечает Bloomberg со ссылкой на новый доклад Пентагона о возможностях ВС Китая.

Документ подготовлен по поручению Конгресса и опубликован впервые со времен второго президентского срока Дональда Трампа.

В докладе отмечается, что КНР совместно с Россией продолжает укреплять стратегическое партнерство, направленное на противодействие США. По данным Пентагона, китайская армия обладает «большим и постоянно растущим арсеналом», включая ядерное, морское, обычное дальнобойное, кибер- и космическое оружие.

Пентагон также указывает, что Китай стремится иметь более 1000 ядерных боеголовок к 2030 году. По сведениям оборонного ведомства, в северной части страны развернуто свыше ста межконтинентальных баллистических ракет DF-31, размещенных в трех шахтах.

В ответ представитель МИД КНР охарактеризовал доклад как попытку «очернить Китай и намеренно ввести в заблуждение международное сообщество». Посольство страны в Вашингтоне подчеркнуло, что Китай придерживается оборонительной ядерной стратегии.

Китай рассчитывает взять Тайвань за год
Китай рассчитывает взять Тайвань за год обновлено 15:24
15:24 600
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии парка Победы в Ханкенди добавлено фото; обновлено 15:05
15:05 2518
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами
Путину доложили, как прошли переговоры с американцами из заявлений Кремля
14:54 554
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
Финны вооружаются до зубов и готовятся к войне
14:28 985
Кремль о российских базах в Сирии
Кремль о российских базах в Сирии обновлено 14:25
14:25 1233
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву обновлено 14:21
14:21 5907
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии
Рано хоронить Россию… в Центральной Азии важный вопрос; все еще актуально
02:11 5173
Зеленский идет на большие уступки
Зеленский идет на большие уступки обновлено 15:03
15:03 4813
Трамп и социализм убивают Кубу
Трамп и социализм убивают Кубу наша корреспонденция; все еще актуально
00:26 2453
А ведь Алиев только начал…
А ведь Алиев только начал… наша передовица
03:41 8990
Трудные вопросы представителю Налоговой службы
Трудные вопросы представителю Налоговой службы haqqin.az из зала суда; все еще актуально
23 декабря 2025, 21:11 6086

