Украинца арестовали в Германии

Швейцария экстрадировала в Германию гражданина Украины Евгения Б., подозреваемого в подготовке диверсий по заданию России, сообщает немецкая Zeit.

Суд в Германии 23 декабря отправил Евгения Б. под стражу, уточнили в немецкой прокуратуре. Ордер на арест Евгения Б. был выдан федеральной прокуратурой Германии в мае 2025 года. Тогда же прокуратура сообщила о задержании в Кельне и Констанце двоих его сообщников, граждан Украины Владислава Т. и Даниила Б.

По версии следствия, трое украинцев «выразили готовность совершить поджоги и взрывы, действуя, предположительно, по поручению российских государственных органов». С этой целью они намеревались отправить из Германии в Украину посылки, содержащие взрывные или зажигательные устройства, которые должны были взорваться во время транспортировки.